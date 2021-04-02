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April 2, 2021, 12:28 p.m.

Twitter получил сразу три крупных штрафа за неудаление запрещённой информации

В общей сложности соцсеть должна будет заплатить почти 9 млн рублей, поскольку «систематически отказывалась» исполнять требования российских властей о блокировке противоправного контента, в частности — «призывы к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции».

Мировой суд в Москве наложил на Twitter сразу три штрафа: 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. Компанию признали виновной в нарушении ч.2 ст.13.14 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда г. Москвы.

По версии властей, соцсеть отказывалась удалять «противоправную информацию», в частности — с «призывами к несовершеннолетним выходить на незаконные акции» в поддержку политика Алексея Навального. Уплатить 8,9 миллионов рублей компания будет обязана не позднее 60 дней.

Вместе с тем, суд отложил на 4 мая судебные заседания по рассмотрению административных протоколов в отношении Google LLC, предоставив представителям компании время для ознакомления с материалами дела. Три аналогичных протокола также были составлены Роскомнадзором в отношении Telegram и TikTok. Заседания по ним пройдут в суде 6 апреля.

Как уточнили «Интерфаксу» в суде, из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, на заседания в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы допущены только участники разбирательства.

Исполнительный директор ОЗИ, интернет-эксперт Михаил Климарёв в своём Telegram-канале так отреагировал на эти штрафы:

«Можно уже с уверенностью сказать, что Твиттер будет заблокирован в апреле. Край — в мае.

Потому, вопрос с VPN начинает стоять особенно.

Напомню о партнёрском сервисе https://xeovo.com/ где можно получить скидку по промокоду zatelekom

Впрочем, есть ещё много хороших сервисов, конечно. Роскомсвобода регулярно тестирует такие: https://vpnlove.me/

И вообще, VPN в России это как руки мыть перед едой — должен быть всегда».

В феврале Роскомнадзор (РКН) сообщал, что с 11 февраля собирается выписывать протоколы соцсетям за призывы к участиям детей в акции 23 января. В ведомстве заявили, суммарно соцсети не удалили вовремя 170 таких призывов. Ведомство намеревалось оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram за неудаление призывов к детям на акции 23 января.

В прошлом году суд в Москве оштрафовал Twitter и Facebook по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (часть 8 статьи 13.11 КоАП) — каждую на 4 млн рублей. Однако обе компании отказались выплачивать штрафы.

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