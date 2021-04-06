TikTok оштрафован на 2,6 млн рублей за неудаление роликов об участии молодёжи в митингах

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok за неудалнение протестных роликов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского райсуда:

«Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей».

По словам Роскомнадзора, соцсеть своевременно не удалила информацию, «призывающую несовершеннолетних участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях 23 января 2021 года».

Роскомнадзор и суды продолжают бороться с видео про митинги в поддержку Навального https://t.co/ouf387PVsS — Медиазона (@mediazzzona) April 6, 2021

Недавно суд назначил 8,9 млн рублей штрафов Twitter за отказ удалить «противоправную информацию». Речь также шла о постах с «призывами» к несовершеннолетним выйти на акции в Москве. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) в январе.

В СК тогда уверили, что сторонники Навального «размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января».

После акций протеста Роскомнадзор пообещал, что «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube получат штрафы за неудаление призывов.