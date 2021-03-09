«ВКонтакте» обжалует штраф за неудаление постов о несогласованных акциях

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. из-за несвоевременно удаленной по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции. По данным пресс-службы судов города, заместитель генпрокурора РФ направил в Роскомнадзор требование принять меры по ограничению доступа к информации в социальной сети TikTok. Ранее в Таганском районном суде Москвы ТАСС сообщили, что аналогичные обращения отправлены в адрес Facebook, Twitter, Google и Telegram.

В требовании РКН было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил уведомление «ВКонтакте» о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции. Ведомство также указало ссылку, по которой была размещена такая информация. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была, отметили в пресс-службе судов города. Но сейчас какая бы то ни было информация по этой ссылке уже отсутствует.

В постах на этих площадках призывали подростков выходить на несанкционированные акции. А соцсети удалять эти записи не стали. Штраф за это грозит и Telegram — 8 миллионов. А «ВКонтакте» уже оштрафовали на 1,5 миллиона за то, что подобную информацию они удалили несвоевременно pic.twitter.com/d9pf16XFTm — Лента.ру (@lentaruofficial) March 9, 2021

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тыс. материалов.

Недавно решением мирового судьи Савёловского районного суда Москвы на 4 миллиона рублей была оштрафована соцсеть «Одноклассники». Причиной этому стали всё те же посты сторонников Алексея Навального. Сообщается, что штрафы были наложены по двум протоколам.

Обе соцсети уже заявили о намерении обжаловать штрафы.