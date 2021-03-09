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March 9, 2021, 12:16 p.m.

«ВКонтакте» обжалует штраф за неудаление постов о несогласованных акциях

 

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте»  на 1,5 млн руб. из-за несвоевременно удаленной по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции. По данным пресс-службы судов города, заместитель генпрокурора РФ направил в Роскомнадзор требование принять меры по ограничению доступа к информации в социальной сети TikTok. Ранее в Таганском районном суде Москвы ТАСС сообщили, что аналогичные обращения отправлены в адрес Facebook, Twitter, Google и Telegram.

В требовании РКН было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил уведомление «ВКонтакте» о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции. Ведомство также указало ссылку, по которой была размещена такая информация. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была, отметили в пресс-службе судов города. Но сейчас какая бы то ни было информация по этой ссылке уже отсутствует.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тыс. материалов.

Недавно решением мирового судьи Савёловского районного суда Москвы на 4 миллиона рублей была оштрафована соцсеть «Одноклассники». Причиной этому стали всё те же посты сторонников Алексея Навального. Сообщается, что штрафы были наложены по двум протоколам.

Обе соцсети уже заявили о намерении обжаловать штрафы.

протест соцсети 149-ФЗ 530-ФЗ Роскомнадзор ВКонтакте закон о митингах 139-ФЗ Навальный штрафы 398-ФЗ Генпрокуратура

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