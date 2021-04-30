Роскомнадзор торопит Twitter с удалением незаконного контента

Роскомнадзор уведомил Twitter о необходимости удалить запрещенную информацию до 15 мая. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём официальном Telegram-канале, добавив, что:

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией – детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов. До принятия мер по ограничению трафика в соцсети в открытом доступе находилось свыше 3 тыс. запрещённых материалов, в отношении которых с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении».

РКН утверждает, что за время принятия ограничительных мер по отношению к американской соцсети им было выявлено более 900 новых запрещённых материалов. «Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме этого, было сказано о проведении 28 апреля видеоконференцсвязи с руководством соцсети, где американцы пообещали российским властям в приоритетном порядке блокировать или удалять оставшиеся противоправные материалы.



«На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter, – утверждается в сообщении РКН. – Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы».

Напомним, в первой половине марта текущего года Роскомнадзор обвинил Twitter в нежелании удалять противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. После этого РКН начал замедлять работу соцсети в России.



Через некоторое время власти заявили, что Twitter пошёл навстречу их требованиям и начал удалять противоправный контент. Тем не менее, за неудаление запрещённой информации соцсеть была оштрафована на почти 9 миллионов рублей, поскольку «систематически отказывалась» исполнять требования российских властей о блокировке противоправного контента, в частности — «призывы к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции».



Очевидно, в список претензий РКН попали также работы японских художников, которых Twitter попросил удалить свои работы, и ещё у соцсети потребовали удалить несколько «нежелательных» аккаунтов, куда вошли Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы и «МБХ медиа».



Роскомнадзор заявил о начале конструктивного диалога с соцсетью, однако пообещал продолжить замедлять её работу до 15 мая, пока не будет удалена вся запрещённая информация.



В своих заявлениях власти России склонялись к возможности полной блокировки Twitter, если тот не согласится исполнять соответствующее законодательство.