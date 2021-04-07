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April 7, 2021, 1:01 p.m.

Японские художники по требованию Роскомнадзора удалили свои рисунки в Twitter

Надзорное ведомство увидело в их работах детскую порнографию, после чего направило уведомления администрации соцсети, и та заморозила аккаунты двух авторов, поскольку они не смогли оперативно отреагировать на запросы.

Сразу двое японских художников @LiquidMeatBenki и @QPLkbOJjss6UyVu пожаловались, что соцсеть Twitter прислала им предупреждения о том, что Роскомнадзор требует удалить посты с их рисунками, а в случае неудаления им может грозить заморозка аккаунтов, сообщает Хабр.

Оба автора получили на свои адреса электронной почты письма с предупреждением, что им предписано удалить посты с рисунками, которые содержат запрещённый в России контент. В письмах отмечается, что это требование российского интернет-ведомства — Роскомнадзор увидел в этих твитах детскую порнографию.

Согласно сообщению, Twitter не обязует пользователей из других стран следовать требованиям российского ведомства, но предлагает обратить внимание на жалобу. При этом один из художников заявил, что не успел увидеть сообщения от Twitter, и его аккаунт заморозили. Страницу восстановили после удаления постов. Аккаунт второго также был заморожен, пока он не удалил спорный рисунок.

Пользователи Varis.Forum утверждают, что РКН уже обращал внимание на посты разных японских авторов по крайней мере с 2015 года, но сообщения о блокировках начались только сейчас — это связывают с усилением действий российских цензурных органов в отношении американской соцсети, вылившееся в замедлении трафика. «В большинстве случаев Twitter не реагировал на такие требования, поэтому японские художники были в относительной безопасности... до сих пор», — говорится в сообщении.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы твиттера в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. После этого твиттер удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи единиц спорного контента. Затем Роскомнадзор заявил, что «принял решение не переходить к следующей мере» — полной блокировке работы соцсети на территории страны. Замедление продлили до 15 мая.

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