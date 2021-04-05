Роскомнадзор продолжит замедление Twitter до середины мая

Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать Twitter на территории России, но продолжит замедлять трафик соцсети до 15 мая. Как отмечается в сообщении ведомства, это сделано на фоне «впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России».



В своём пресс-релизе надзорное ведомство заявило о якобы сотрудничестве соцсети, которое происходит хоть и слишком медленно, но впервые с 2017 года запрещённые в России материалы с "детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента" начали удаляться модераторами Twitter. По словам РКН, из 3,1 тысяч таких материалов было удалено 1,9 тысяч. Случилось это после принятия 10 марта текущего года мер по замедлению трафика соцсети.

В сообщении РКН также сказано:

«Компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны».

По российским законам соцсетям отводится 24 часа на удаление запрещенной информации с момента получения уведомления — среднее время удаления запрещенных материалов Твиттером составляет 81 час, отмечает Роскомнадзор.

⚡️ Роскомнадзор сообщает о принятом решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая текущего года.



Подробнее: https://t.co/8xrkpGOaAa pic.twitter.com/F5WgtNif2F — Роскомнадзор (@roscomnadzor) April 5, 2021

Продление политики замедления трафика стало одной из самых обсуждаемых тем Рунета. Мы собрали мнения пользователей Сети, а также экспертов.

«Продлевать будете?» — шутит журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.

«16 марта они дали месяц Твиттеру, — в разговоре с «РосКомСвободой» напомнил создатель «Эшер II» Филипп Кулин. — Он истекает 16 апреля. В годовщину «удачной» блокировки Telegram. Я думаю, кто-то обратил на это внимание или прочитал у меня в каментах. Они там все символисты, для них это тоже важно. Я серьёзно. Орнул, как увидел их „через месяц заблокируем“».

Уверен, замедление скорости вращения земли у Роскомпозора вышло бы и то эффективнее 😂 — burdyug dmitry (@burdyug) April 5, 2021

В своём духе о сложившейся ситуации высказался депутат Госдумы Антон Горелкин:

«Оппозиционеры, исповедующие принцип «чем хуже, тем лучше», все время заявляют, что российское государство мечтает заблокировать все иностранные соцсети. Эти деятели давно уже выписали приговор Твиттеру и Ютубу. А государство их все не блокирует и не блокирует. Расстраивает планы оппозиции.

Ситуация с Твиттером в очередной раз показывает, что нет цели заблокировать ресурс. Мы хотим диалога и готовы договариваться. К сожалению, в отличие от тех же Google или Apple, Твиттер занял весьма радикальную позицию. Запрещенный контент стали, наконец, удалять, но слишком медленно. Но мы готовы дать им еще время, потому что надеемся на диалог. Нам не нужна блокировка, это была бы точка в отношениях, а Россия заинтересована поддерживать контакт с миром, а не закрываться от него».

«Сейчас решение за Твиттером, мяч на их стороне, — рассуждает парламентарий. — Прогнозировать, какое решение они примут, я не берусь. Отмечу только, что не так давно в Турции Твиттер проявил полную готовность сотрудничать с государством и выполнять требования правительства. Значит, речь не идет о каких-то незыблемых для компании принципах и священных устоях. Выходит, договориться можно».

Если почувствуете себя бесполезным, то посмотрите на роскомнадзор, после запрета на мат которого, россияне стади материться в сети в 2 раза больше!))) — Турецкая разведка (@Turk_MIT) April 4, 2021

«Блокировка Твиттера — это результат долгой войны за контроль государства над Рунетом, — считает координатор «Открытой России в Челябинске» Денис Ибрагимов. — Если говорить про сам РКН, то это такой отдельный государственный орган цензуры. В свое время для давления на неугодных власть вводила законы для контроля уличных акций, чтобы люди не высказывали свою политическую позицию и не критиковали власть на митингах и пикетах. Где после этого можно было говорить о политике? После того, как улицу «закрыли», многие ушли в интернет на такие площадки как Твиттер или Ютьюб, и, судя по просмотрам антикоррупционных видео, этот способ диалога и распространения информации о беспределе оказался эффективным. Власть это заметила, и сначала силовики взяли под контроль отечественные соцсети. Все мы видели как ВКонтакте и Яндекс сливают личные данные властям, а также удаляют неугодную им информацию. Но с международными корпорациями сложнее. Если они и удаляют информацию, то только по действительно основательным доказательствам».

Давление на Twitter активист называет прямым актом цензуры, цель которого — «взять на короткий поводок» политиков, высказывающихся в данной соцсети:

«Потому что это один из последних оплотов свободы слова, на который власти России так и не смогли повлиять, не имея достаточных аргументов. На данный момент Твиттер заблокирован в таких тоталитарных странах как Китай, Северная Корея и Иран. Мне бы не хотелось, чтобы наша страна вошла в этот список государств, которые ограничивают свободу слова. Если её нет, то не будет и конкуренции мнений, а это путь в один конец — к окончательной деградации политических институтов.

Думаю, что для людей, активно ведущих свои аккаунты в Твиттере, доступ к нему не ограничится, т.к. в большинстве случаев они пользуются VPN. Но для массового пользователя, которого и хотят оградить от этой свободной площадки, он может стать недоступным».

«В вопросе — что дальше делать пользователям, всё сохраняется: или перекатываться в Федивёрс, или запасаться VPN», — говорит технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв.



Альтернативой могло бы быть использование TOR'а, но, к сожалению, после почти пяти лет анонсирования открытия Twitter там своего представительства, соцсеть до сих пор не завела *.onion-страницы (по крайней мере, официально об этом объявлено не было), а вот использовать «луковый» сервис как прокси Вадим советует с осторожностью:

«У Тора есть внутренние сайты (*.onion) и трафик до них никогда не покидает сеть и никогда не подвергается никакому риску.

А есть возможность использовать его как прокси для доступа к серверам в обычном интернете. Но при этом на «выходных нодах» (серверах типа такого, как стоял у Димы Богатова) их владельцы могут делать с трафиком что угодно. Начиная от шейпинга, заканчивая анализом и кражей доступов. В том числе, особо наглые могут перехватывать нешифрованный трафик и воровать пароли людей, которые в явном виде не использовали шифрование.

Например, ты вводишь в браузер просто twitter.com, надеясь что он сам допишет https , но при некоторых обстоятельствах первый запрос к серверу может отправиться без https. И владельцы «вредных» exit-нод могут перехватить редирект на https, который пошлёт сервер твиттера, и отправить тебе форму логина по http . Ты введёшь логин-пароль и он у них сохранится».

«Впрочем, точно так же себя могут вести любые публичные прокси. В этом случае приходится просто надеяться на порядочность „нодовладельцев“», — подытоживает специалист «РосКомСвободы».

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