В ФСБ стали наблюдать за антивоенными и проукраинскими Telegram-чатами

Проект «Первый отдел» отметил всплеск активности ФСБ в связи с участием граждан в чатах поддержки Украины и антивоенных Telegram-сообществах. К некоторым участникам подобных чатов уже приходили из ФСБ с оперативно-розыскными мероприятиями, в ходе которых изъяли всю технику и носители информации. Им угрожали уголовной ответственностью, вплоть до обвинения в госизмене. Несколько человек уже обратилось за помощью к правозащитникам.

«Первый отдел» проанализировал процессуальные документы, составленные сотрудниками ведомства. По данным проекта, скомпрометировано уже три чата:

«Киберпартизаны»,

Cyber Ddos,

Stop Russian war.

«Силовики отслеживают там участников, которые поддерживают призывы «ддосить» правительственные сайты или ресурсы проправительственных СМИ, писать комментарии в соцсетях и СМИ, анализировать информацию со взломанных сайтов», – пишут правозащитники.

«Первый отдел» отмечает, что сопоставить ник в Telegram с личными данными человека не так просто, если он скрыл в профиле свой телефонный номер. Но можно отследить его через связи с другими пользователями, у которых телефон в профиле не скрыт, в других социальных сетях.