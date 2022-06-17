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17 июня 2022

ФСБ требует от операторов план СОРМ по «пакету Яровой»

В соответствующем письме служба указывает, что операторы связи обязаны хранить сообщения и другие данные пользователей, но поскольку некоторые из них не согласовали с Центром ФСБ мероприятия по внедрению техсредств накопления, силовики не могут осуществлять в их сетях оперативно-разыскные мероприятия.

По данным канала «ОрдерКом», ФСБ разослала операторам связи письма с требованием предоставить до конца 2 квартала 2022 года подписанные планы СОРМ по «закону Яровой»:

«12-ый центр ФСБ стал рассылать Операторам связи Московского региона, не имеющим действующего ПЛАНА СОРМ по Яровой, письма с „ай-ай-ай“ и угрозой направления уведомления в РКН. Грозит потенциально штраф 100 тысяч рублей за одну лицензию».

Источники «Кабельщика» среди операторов связи Московского региона подтвердили получение данного документа.

В письме Центр ФСБ указывает, что операторы по закону обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, видео и другие данные пользователей услуг связи. Так как некоторые операторы до сих пор не согласовали с Центром ФСБ мероприятия по внедрению технических средств накопления информации в СОРМ, ведомство не может осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в сетях связи операторов.

ФСБ считает это «недопустимым» и напоминает, что за такое можно привлечь к административной ответственности по ст.14.1 ч.4 КоАП.

«ОрдерКом» советует получившим такие письма операторам обращаться к организации (Telegram: @ordercom, эл.почта: [email protected], сайт).

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