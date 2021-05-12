ФСБ хочет хранить ключи шифрования от мобильных приложений

ФСБ хочет создать систему хранения ключей шифрования от мобильных приложений.

ФСБ предложила создать международную систему хранения ключей шифрования от мобильных приложенийhttps://t.co/i9x6FP0PET — The Insider (@the_ins_ru) May 12, 2021

Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами», — заявил он.

Дипломат не раскрыл деталей инициативы, но отметил, что относительно соцсетей есть риски распространения в них «информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения».

«Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира», — рассказал Сыромолотов.

Директор ФСБ Александр Бортников в 2018 году выступил за создание системы хранения ключей шифрования мессенджеров, которая позволит контролировать террористов, воздействующих на глобальное информационное пространство. Тогда тема обсуждалась на фоне отказа Telegram предоставить ключи шифрования.

При этом в большинстве мессенджеров сквозное (end-to-end) шифрование в принципе не рассчитано на получение криптографических ключей третьими лицами, поскольку такие ключи известны только общающимся между собой сторонами и генерируются пользовательскими устройствами. Это означает, что пользовательская информация становится недоступной даже серверам, передающим данные.

Напомним, согласно требованиям «пакета Яровой», организаторы распространения информации обязаны предоставлять ФСБ ключи к зашифрованному трафику. Одним из первых, к кому обратились с этим вопросом российские силовики, стал мессенджер Telegram. Сервис сообщил об отказе предоставлять какие бы то ни было данные властям, и мессенджер в итоге был заблокирован на территории России. Правда, полностью ограничить к сервису доступ не удалось, после чего он был разблокирован в 2020 году.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв со скепсисом воспринял заявление представителя МИДа:

«Я уже много раз писал про то, как отличить ложь или правду говорит любой российский чиновник. Это очень просто: нужно очень внимательно посмотреть на лицо чиновника и если там есть рот и он открывается, то чиновник – лжёт.

И вот опять:

"Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами", - заметил замглавы МИД РФ.

В детали О.Сыромолотов вдаваться не будет, потому что их нет. Три года назад эту тему подымал балабол Бортников.

С тех пор ничего и не случилось. Ну, потому что у Бортникова тоже есть рот и он его открывает».