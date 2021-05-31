ФСБ удалила с сайта отчёты о доходах руководства с 2009 по 2019 годы, а за 2020-й они и вовсе уже не публиковались, заметили «Открытые медиа». Это произошло в течение последнего месяца, когда все чиновники должны были начать отчитываться о доходах: ещё 22 апреля старые декларации были доступны на сайте спецслужбы. С сервера ФСБ отчёты не удалены, их можно скачать по прямым ссылкам.

До сих пор в открытом доступе размещались сведения о доходах и собственности только директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей. В 2021 году они должны были быть обнародованы не позднее 28 мая. В спецслужбе «пока не планируют публиковать декларации», сказал источник издания, близкий к руководству одного из управления ФСБ. По его информации, спецслужба воспользовалась недавно принятым законом и решила скрыть декларации, в том числе из-за связи с расследованиями — как о роли ФСБ в отравлении Алексея Навального, так и о собственности высокопоставленных контрразведчиков.

В конце 2020 года вступил в силу «закон о праве на ЛСДУ3», который позволяет скрывать персональные данные об имуществе судей, сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов и их близких даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. «Расширяется практика несанкционированного опубликования в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями», — говорилось в пояснительной записке.

В мае текущего года Госдума приняла закон, усиливающий эту норму.

Теперь стало незаконным распространение любых сведений о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов Администрации Президента, Счётной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

Силовики начали скрывать свои доходы, пользуясь новым законом о госзащите. На днях Минобороны отказалось публиковать декларации о доходах заместителей Шойгу и впридачу удалило их декларации за предыдущие годы. Сегодня информацию о доходах руководства подтёрли с сайта ФСБ. pic.twitter.com/fxzxFvvcgI — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 31, 2021

В действующей до этого редакции закона «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» было сказано, что сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными тогда, когда в отношении того или иного должностного лица существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье. Сейчас же введён запрет на распространение таких сведений без какой-либо угрозы жизни и здоровью должностного лица.

«Фактически можно говорить о том, что депутаты посягают на свободу СМИ, обеспеченную десятой статьей Европейской конвенции. Журналисты будут лишены возможности на законных основаниях делать расследования про чиновников и силовиков. Конечно, нельзя сказать, что все журналистские расследования будут поставлены на „стоп“, но из законопроекта следует, что власть пытается защитить любую информацию о публичных лицах», — говорил в декабре прошлого года адвокат Станислав Селезнев, когда законопроект внесли в Госдуму.

Напомним, в декабре 2015 года оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал фильм «Чайка» о деятельности сыновей экс-генпрокурора Юрия Чайки — Игоря и Артёма Чаек. В фильме рассказывалось о недвижимости и бизнесе младших Чаек. В июне 2016 года их имена в Росреестре, данные из которого использовались при сборе материалов для фильма, были заменены на сочетания ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. По мнению оппозиционера, причиной этого были его посты, в которых Чайки обвинялись в коррупции.

В 2015 году также «Новая газета» писала, что операции с недвижимостью ФСБ приносили высокопоставленным сотрудникам спецслужбы значительный доход. В середине 2000-х годов генералы ФСБ, в том числе и её директор Александр Бортников, продали землю на Рублёво-Успенском шоссе, которая до этого принадлежала оздоровительному лагерю для детей сотрудников КГБ. Владельцы участков выручили примерно по 2,5 млн долл.

В 2018 году издание Russiangate рассказало о незадекларированной недвижимости Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова в Сестрорецке. Вскоре сайт заблокировали, а расследование удалили. Смирнова сняли с поста первого замдиректора ФСБ в 2020 году. Это произошло спустя год после ареста его подчинённого — главы «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках обнаружили около 12 млрд руб. По версии следствия, Черкалин помогал банкирам, чьи банки уже лишились лицензии или в ближайшее время должны были прекратить работу по решению ЦБ.