Цифровой трансформацией колоний и тюрем займётся структура «Ростеха»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в сентябре текущего года подала на согласование в Минфин документы с просьбой одобрить АО ОПК (структура «Росэлектроники», которая входит в ГК «Ростех») в качестве единственного поставщика для реализации первого этапа цифровой трансформации ведомства, на которую будет выделено 22,5 млрд руб., сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

В 2020 году ФСИН планировала цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. К 2023 году в них должны внедрить электронные системы документооборота, систему для автоматизации обращений граждан и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Последняя будет стоить около 10 миллиардов рублей.

Как сообщил «Ъ» источник, близкий к ФСИН, в тюрьмах и колониях планируется развёртывание нейросети, которая будет распознавать лица осужденных и сотрудников службы. Система позволит выделять нетипичное поведение — драки и избиения, и установить её планируется на всех камерах видеонаблюдения:

«Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить».

Нейросеть будет работать на новых и уже существующих камерах наблюдения.

На первом этапе цифровизации предполагается внедрить систему контроля и анализа труда заключенных, а также систему, обеспечивающую автоматизацию приема обращений граждан.

Тема противоправных действий в отношении заключенных — один из больных вопросов ФСИН. В октябре после публикации видеозаписей пыток в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области Генпрокуратура начала проверку, а СКР возбудил ряд уголовных дел. В отставку ушел глава саратовского УФСИН Алексей Федотов.



Сотрудник одной из профильных IT-компаний сказал «Ъ», что сбор статистики о наполненности тюрем, контроль доступа с применением лицевой биометрии, контроль пересечения периметра, чтобы сотрудники и заключенные находились только там, где могут находиться, а также распознавание различных действий, в том числе драк и падений можно централизованно хранить на сервере, доступ к которому будет только у небольшого числа сотрудников надзорного органа. Однако, если у системы видеонаблюдения не будет полного покрытия, толку от нее будет мало. Если какое-то помещение не покрыто камерами, то там можно делать все и оставаться безнаказанным.



Как отметил президент «Систематики» Леонид Гольденберг, технически реализовать проект несложно, нужно обеспечить систему достаточным количеством мощных графических ускорителей при передаче большого объема видеоданных. Главное, кто будет контролировать хранение и анализ данных.