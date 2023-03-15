ФСИН вернулась к идее использования ИИ для видеораспознавания нарушений

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает возможность внедрения в российских колониях искусственного интеллекта (ИИ), чтобы с помощью видеокамер отслеживать нарушения. Многие из экспертов сошлись во мнении, что такие меры помогут уберечь заключённых от «субъективного отношения со стороны администрации колонии».

Однако создатели систем видеоаналитики считают, что сейчас подобных решений попросту нет, а на их создание уйдёт несколько лет и десятки миллиардов рублей. «На дообучение потребуется как минимум год, камеры с хорошим разрешением и соблюдение ряда других условий», – считают некоторые из экспертов.

Представители видеоаналитики рассказали «Ъ», что у ФСИН планируют вновь вернуться к разработке плана цифровизации тюрем, утвержденного правительством в 2021 году. Данный проект включает в себя внедрение системы распознавания лиц и действий осуждённых. По словам собеседника, первым на себе действие ИИ должна испытать исправительная колония №6 (ИК-6) в Астраханской области.

ФСИН ещё с осени прошлого года при помощи акселератора ВТБ занимается поисками подрядчика, но пока безрезультатно. Источники в российских компаниях по разработке видеоаналитики пояснили, что причина осторожности игроков — в первую очередь в «рисках работы с силовыми структурами».



На каком именно этапе находится проект ФСИН акселератор ВТБ не уточнил. Однако в государственном банке ответили, что акселератор намерен «давать партнерам рекомендации по выбору поставщиков услуг — в том числе в области видеоаналитики».

Ранее план по внедрению ИИ был на разработке ещё в 2021 году и одобрен президиумом правкомиссии по цифровому развитию председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На цифровизацию ФСИН планировалось выделить около 25 млрд рублей, сроком окончания работ значился 2023 год. Но средства на реализацию проекта до сих пор не выделены.

ФСИН, в свою очередь, хочет следить не только за заключёнными, но и ввести систему видеонаблюдения за персоналом колонии. К примеру в отделении одиночного передвижения для сотрудниц, «вступлении в неслужебные связи со спецконтингентом» и прочее. Также в колониях планируют ввести пропускной режим по биометрическим данным сотрудников.

По мнению одного из специалистов, на данный момент пока не существует стандартов оценки качества и практики таких систем. И для того, чтобы «получить применимое решение, потребуется несколько десятков миллиардов рублей и два-три года работы».

При этом зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что запуск такой системы сможет поставить знак равенства между конкретными заключенными:

«Видеоаналитика уравняет всех заключенных, и не будет истории, что одного штрафовали больше из-за того, что конкретный сотрудник его недолюбливает», – заявил Холодов.