Приставы приступили к взысканию штрафов с Twitter

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила принудительному взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей. Как следует из карточки должника на сайте службы, 30 сентября против американской соцсети было возбуждено три исполнительных производства — на 3,2 миллиона рублей, 2,4 миллиона рублей, а также 3,3 миллиона рублей.

Судя по тому, что в карточке указан калифорнийский адрес компании, приставов, видимо, ждёт исполнительный вояж в США.

Но это не последний повод для претензий ФССП к соцсети. Ещё с 2020 года за Twitter числится «должок» 4,3 миллиона рублей.

Любопытство заставило нас кликнуть на кнопку «Оплатить», благодаря чему мы выяснили, что сделать это Twitter может через «Госуслуги» или поручив какому-нибудь доброму самаритянину распечатать квитанцию и оплатить через банк.

Всего с начала года Facebook получил штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.



Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.