Депутаты хотят запретить «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»

Группа депутатов практически всех фракций, кроме «Единой России», внесла в Госдуму законопроект № 165975-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Поправки должны коснуться федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О господдержке кинематографии» и «О СМИ».

В пояснительной записке авторы документы указывают:

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем, формально до настоящего времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката.



Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества».

Депутаты предлагают запретить распространение такой информации, сайты с нею вносить в реестр Роскомнадзора, а соответствующие фильмы лишать прокатной лицензии. По сути новый законопроект приравнивает ЛГБТ- и чайлдфри-информацию к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.

«Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства», – считают авторы законопроекта.

Депутаты также уверяют:

«Сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан».

Ранее запрета на «пропаганду чайлдфри» в российском законодательстве не было, а распространение «ЛГБТ-пропаганды» было запрещено только среди несовершеннолетних.