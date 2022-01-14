Задержанные на митингах россияне одержали в ЕСПЧ победу. Теперь — с помощью «Генератора жалоб»

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление «Кавказский и другие против России». Суд признал, что в результате незаконных задержаний семи россиян на митингах были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливый судебный процесс) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В общей сложности заявителям присуждено 26 400 евро. Интересы пяти заявителей представляли старший юрист ПЦ «Мемориал» Марина Агальцова и юристы ОВД-Инфо. Речь идёт о Евгении Миронове, Сергее Яковлеве, Максиме Чумакове, Арсенийсе Литовсе и Тимуре Альмаеве. Им присуждено по 3900 евро каждому.

Это были участники акций «Он вам не Димон» и других протестных мероприятий, проходивших в Москве весной и летом 2017 года. Всех их задержала полиция, им были назначены штрафы от 10 до 15 тыс. рублей. Заявители обжаловали судебные решения, но их жалобы были отклонены, поэтому они вынуждены были обратиться в ЕСПЧ.

Примечательно, что активистами был использован разработанный «ОВД-Инфо» сервис «Генератор жалоб». Как уточняет участвовавший в разработке правозащитный центр «Мемориал»:

«[Это] ...программа, которая позволяет практически автоматически писать жалобы в ЕСПЧ. Она облегчила и ускорила работу нашим юристам».

С помощью данного сервиса можно самостоятельно подготовить жалобу в ЕСПЧ. Заявитель заполняет все поля, после чего сервис автоматически генерирует жалобу. Далее юристы «ОВД-Инфо» и «Мемориала» проверяют жалобу и отправляют её в ЕСПЧ.

«За вами будет закреплён конкретный юрист, который поможет вам доработать жалобу. Обязательно указывайте актуальные номер телефона и email, чтобы связь была максимально оперативная. Программа рассчитана на тех, кого задержали на публичном мероприятии — например, митинге или пикете», – уточняется в описании «Генератора».

Однако программа не поможет в двух случаях:

Если дело не рассматривалось в апелляционном суде; Если с момента объявления решения в апелляционном суде прошло больше 6 месяцев.

Далее происходит рассмотрение жалоб в ЕСПЧ, что может занять долгое время, иногда несколько лет. «Всю коммуникацию по жалобам до самого решения ОВД-Инфо и “Мемориал” полностью берут на себя, то есть вам больше ничего не придётся делать», – говорится в описании сервиса.