Генпрокуратура готовится к конфискации криптоактивов

Россия разрабатывает поправки в законодательство о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств:

«Серьезным вызовом является криминальное использование криптовалют в нашей стране. Значимым шагом в преодолении этой проблемы стало принятие в июле 2020 года федерального закона „О цифровых активах“. В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство».

По его словам, «это позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».



Виртуальные деньги, утверждает генпрокурор, стали часто использоваться в различных коррупционных схемах, включая взяточничество. «Латентность данных криминальных деяний в последнее время усугубляется использованием в качестве взяток криптоактивов, совершением криптовалютных обменных операций как способом отмывания похищенных бюджетных средств», – отметил Краснов.



Сроки подготовки поправок к закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), их внесения на рассмотрение и вступления в силу генпрокурор России не уточнил. Кто именно работает над поправками, тоже остается неизвестным. Сам закон был принят в июле 2020 г. и заработал 1 января 2021 г.

Генпрокурор также призвал коллег из европейских стран разработать дополнительные меры против роста киберпреступности, в том числе использования цифровых активов и искусственного интеллекта в криминальных целях.



Краснов отметил, что наряду с основной темой конференции — защитой индивидуальных прав граждан в свете требований Европейской конвенции по правам человека, в повестку включен и вопрос кибербезопасности. «С учетом современных реалий его просто невозможно было обойти вниманием, — подчеркнул Краснов. — Развитие информационных технологий на фоне пандемии коронавируса обусловило взрывной рост во всем мире данного вида криминальных деяний».

По его мнению, проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег и других современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать. «И тем важнее выработать дополнительные эффективные ответные меры на эти угрозы», — подытожил Игорь Краснов.

Напомним, в недавно подписанной Президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности быстрый рост современных технологий и использование криптовалют обозначены как потенциальные угрозы для государства.