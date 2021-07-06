Свобода интернета внесена в список угроз для РФ?

Президент РФ Владимир Путин подписал новую версию указа о Стратегии национальной безопасности России. «Новая стратегия развивает идеи предыдущего варианта, который появился 31 декабря 2015 года, — отмечает «Медуза». — Уже тогда Путин провозгласил идею о том, что Россия находится в кольце врагов, которые стремятся ущемить ее различными способами — от военного давления до распространения в России экстремистских идей».

Согласно новой стратегии, в России будут бороться с людьми, которые распространяют культурное и этическое влияние Запада. Ученым предлагают работать, сотрудничая с оборонным комплексом, а за иностранными специалистами будут следить силовики — для «противодействия незаконной передаче российских технологий и разработок за рубеж».

Составители документа призывают контролировать иностранные инвестиции, уменьшить международные расчеты в долларах, снизить зависимость от импорта и постепенно избавить экономику от нефте-, газоводобывающей зависимости.

В будущем Россия представляется (по стратегии) как «влиятельный центр современного мира», который развивает и поддерживает свои «духовно-нравственные ценности». Среди этих ценностей названы права и свободы человека, патриотизм, коллективизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и другие. Указывается, что необходимо защитить российское общество от «внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия».

Особое место в стратегии уделено информационной безопасности и интернету, в котором, судя по всему, власти тоже видят некую угрозу — по крайней мере, пока он окончательно не взят ими под контроль.

По мнению авторов документа, некие «деструктивные силы за рубежом и внутри страны принимают попытки использования объективных социально-экономических трудностей в РФ» с целью стимулирования самых разных негативных процессов, в том числе «манипулируя в информационной сфере». Здесь же возлагается вина на иностранные соцсети, якобы они стали рупором для фейк-ньюс и несогласованных митингов:

«Для распространения недостоверной информации, организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний».

Также в документе говорится, что международные террористические и экстремистские организации ведут пропагандистскую работу, вербуя граждан, создавая на территории России законспирированные ячейки и вовлекая в противоправную деятельность молодёжь.

Для достижения безопасности Стратегия среди прочего декларирует недопущение вмешательства во внутренние дела РФ, на одну ступень поставлены здесь разведовательные службы и просто иностранные организации. Также в череде того, что необходимо не допустить, обозначены «цветные революции».

Одним из пунктов идёт пресечение и предупреждение правонарушений с помощью информационно-коммуникационных технологий, в том числе — использование в противоправных целях цифровых валют.

В посвящённой информационной безопасности части текста современные технологии и, в частности, интернет представлены исключительно с точки зрения жёсткого регулирования, поэтому их современное состояние в тексте характеризуется не как благо, а скорее как угроза государству.

«Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства», — сказано в документе.

Авторы документа увидели опасность в «расширении использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности».

В Стратегии отмечена тенденция увеличения компьютерных атак на российские информационные ресурсы. Подчёркивается, что большая их часть была совершена с территорий иностранных государств, а РФ в своих предложениях о международной кибербезопасности якобы встречает:

«...противодействие со стороны иностранных государств, стремящихся доминировать в глобальном информационном пространстве».

Иностранные спецслужбы, заявляют авторы Стратегии, активизировались в части проведения разведовательных и других операций в российском информационном пространстве, а вооружённые силы этих держав стараются вывести из строя объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ.

Весьма витиевато в документе сказано о бессилии властей в блокировке запрещённой информации, и с инструментами обхода запретов они пока ничего не могут сделать. Для весомости собственной аргументации авторы Стратегии говорят о том, что это касается распространения недостоверной информации, в том числе — об угрозе совершения терактов (так называемые "лжеминирования"). «В интернете размещаются материалы террористических и экстремистских материалов, — говорится в тексте, — призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда криминального образа жизни, потребления наркотиков и психотропных веществ, размещается иная противоправная информация». Ну и, конечно, авторы в очередной раз апеллируют к молодёжи, на которую, по их мнению, прежде всего направлено такое деструктивное влияние.

Не обошли своим вниманием авторы документа нежелание иностранных соцсетей удалять материалы оппозиционного характера, а также модерацию ими контента, размещаемого российскими провластными СМИ. По их мнению, транснациональные компании «стремятся закрепить своё монопольное положение в интернете и контролировать информационные ресурсы», что сопровождается:

«...введением такими корпорациями (при отсутствии законных оснований и вопреки нормам международного права) цензуры и блокировкой альтернативных интернет-платформ. По политическим причинам пользователям сети "Интернет" навязывается искажённый взгляд на исторические факты, а также на события, происходящие в Российской Федерации и в мире».

Анонимность, по мнению авторов, облегчает совершение преступлений, расширяет возможности для легализации добытых незаконным путём доходов, помогает в финансировании терроризма, распространению наркотиков и психотропов.



Кроме этого, низкий уровень «импортозамещения» повышает уязвимость российских информационных ресурсов, включая объекты КИИ, при воздействии из-за рубежа.

Как видим, в документе чувствуются отголоски уже принятых в последние два года законов, которые можно охарактеризовать как изоляционистские и усиливающие цензуру. Скорее всего, описанные в нём цели, которых ещё не удалось достичь, будут потом реализованы в новых законах и подзаконных актах.



В Стратегии предлагается принять меры по укреплению суверенитета РФ в информационном пространстве. Как заметила «Медуза», в документе описан широкий спектр не вполне конкретных мер — от «развития сил и средств информационного противоборства» до «совершенствования средств и методов обеспечения информационной безопасности на основе применения передовых технологий, включая технологии искусственного интеллекта и квантовые вычисления» и «доведения до российской и международной общественности достоверной информации о внутренней и внешней политике РФ».