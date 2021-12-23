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23 декабря 2021

Cуд в Москве оштрафовал GitHub за отказ удалять «Умное голосование»

Сумма штрафа — 1 миллион рублей; ранее штрафным санкциям неоднократно подвергались Facebook, Twitter, Google, Telegram, VK, TikTok и «Одноклассники» за неудаление информации об акциях протеста, а также контента, связанного с проектами Алексея Навального.

Мировой судебный участок №422 Таганского районного суда города Москвы оштрафовал веб-сервис GitHub на один миллион рублей. Судья Тимур Вахрамеев признал компанию "ГитХаб Инк" (GitHub Ink) виновной в административном правонарушении по ч.2 ст.13.41 КоАП.

«GitHub Ink. признан виновным в совершении административного правонарушения. GitHub Ink. назначен административный штраф в размере 1 млн рублей», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как ранее уточнили в суде, претензии Роскомнадзора к GitHub Ink связаны с публикацией сервисом данных «Умного голосования» и неудалением их.

В сентябре в Роскомнадзоре сообщили, что сайт «Умное голосование» был заблокирован в РФ, так как «он используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией», который был признан в РФ экстремистской организацией и запрещён.

GitHub – один из крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, «Одноклассники», VK – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.

«Особые чувства у меня вызывают вот эти вот инфантильные блеяния про то, что "инженеры не должны заниматься политикой", – комментирует штраф «Гитхабу» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. – Чуваки. Пословица о том, что если ТЫ не начнёшь заниматься политикой, то политика займётся тобой, она ж не на пустом месте возникла. Это сотни лет истории нового времени показывают».

цензура 149-ФЗ 511-ФЗ Роскомнадзор выборы 139-ФЗ GitHub Навальный штрафы экстремистские материалы 398-ФЗ приложения 405-ФЗ суд Умное голосование программы

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