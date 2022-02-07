В 2021 году GitHub получил 26 запросов на удаление контента из России, Китая и Гонконга

В 2021 году GitHub получил и обработал 26 правительственных запросов на удаление информации соответствии с национальными законами — из России, Китая и Гонконга. Эти привело к блокировке 69 проектов. Для сравнения, в 2020 году сервис обработал 44 запроса по 44 проектам — все из России.

«GitHub по-прежнему стремится поддерживать прозрачность и защищать свободу выражения мнений. Это неотъемлемая часть обязательств перед разработчиками. Мы стремимся подавать пример нашим подходом к прозрачности, предоставляя подробное объяснение по поводу удаления контента, которые наиболее актуальны для разработчиков и платформ разработки программного обеспечения», — говорится в отчёте о прозрачности сервиса.

GitHub отклонил два правительственных запроса (оба из России), поскольку либо они оказались неполными, либо контент был уже недоступен. В первой половине 2021 года сервис обработал только четыре правительственных запроса — во втором полугодии это число неуклонно росло.

Источник: GitHub

В 2021 году GitHub получил 335 запросов на раскрытие информации о пользователях (на два запроса больше, чем в 2020 году). Из них 195 были связаны с повестками в суд (в 183 уголовных и 12 гражданских делах), 94 — обусловлены судебными постановлениями и 22 — ордерами на обыск. Подавляющее большинство (96,4%) этих запросов поступило от правоохранительных органов, оставшиеся 3,6% — от гражданских истцов, желающих получить информацию о другой стороне.

Из 335 запросов GitHub раскрыл информацию по 269 из них (178 повесток, 64 судебных постановления, 22 ордера на обыск и 5 запросов, сделанных в чрезвычайных обстоятельствах). Из 269 случаев сервис уведомил пользователей только 9 раз: в 255 других случаев на это был судебный запрет. Остальные 5 были обработаны в чрезвычайных обстоятельствах, когда платформа задерживает уведомление, полагая, что это необходимо для предотвращения смерти или серьёзного вреда в контексте продолжающегося расследования.

Источник: GitHub

GitHub также 1828 раз удалил контент в соответствии с американским Законом об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Кроме того, платформа также стала ограничивать материлы, связанные с насилием, и скрыла 4585 учётных записей в 2021 году.

Источник: GitHub