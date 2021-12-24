Google получил первый в России штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление «запрещёнки»

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал американскую компанию Google на 7 221 916 235 рублей по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторный отказ удалять запрещённую информацию).

В начале декабря суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 9 млн рублей за неудаление запрещённой информации (ст. 13.41 КоАП), в начале ноября за то же «правонарушение» компании назначили штраф в 2 млн рублей. Google также два раза штрафовали в августе на 6 млн и на 1,5 млн рублей.



За неудаление запрещенной информации компаниям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф от 1/10 до 1/5 от годовой выручки по ч. 5 ст. 13.41 КоАП. Такого рода штрафы появились в законодательстве в декабре 2020 года.

Оборотный штраф — самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. То есть это первый оборотный штраф, наложенный на IT-компанию.

Зачитывая решение, судья Тимур Вахрамеев даже слегка запнулся на сумме. В копилке этого судьи уже несколько десятков решений о крупных штрафах интернет-компаниям.

Сеть отреагировала на новость о штрафе с сарказмом:

Московский суд оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей.

Вот и хорошо. Не будет вообще никакого гугла в России. А значит и соблюдать дурацкие законы никто не будет. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 24, 2021

«Самый справедливый суд в мире сделал Гуглу подарок на католическое Рождество в виде оборотного штрафа в 7,2 млрд руб. Как думаете, заплатит его корпорация добра?» — задаётся вопросом Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Путин решил оштрафовать Google на 7,2 миллиарда рублей за отсутствие цензуры в поисковой выдаче. тот же Путин требует от того же Google открыть офис в России, чтобы он мог брать сотрудников в заложники и арестовывать имущество. Google ушел из Китая, пора уходить и из России pic.twitter.com/3dxNFZv6at — Грани.Ру (@GraniTweet) December 24, 2021

В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей



Найдена новая дойная корова pic.twitter.com/gRqhAMoqYy — Двач (@ru2ch) December 24, 2021

Оппозиционный политик Леонид Волков считает, что власти напрасно надеются на податливость американской компании, для которой уход с российского рынка болезнен, но «штраф такого размера делает рынок куда менее интересным»:

«Единственная угроза, которая у Кремля остается — полная блокировка сервисов Google в России, но эта угроза успела заржаветь. Google (как и любая другая глобальная интернет-компания) нарушает российское законодательство с сентября 2015 года (с вступления в силу закона о доместикации персональных данных), а также не выполняет и не может выполнять ни требования „пакета Яровой“, ни требования закона о „суверенном интернете“. За это сервисам Google полагается уже штук 20 блокировок, но ни одной еще не случилось — и даже на пике противостояния с „Умным голосованием“ Кремль пошел по пути взятия заложников и шантажа, а не по пути блокировки YouTube, для которой давно уже имеет все инструменты. Слишком много в Кремле кричали „Волки!“, уже не верится».

Волков предполагает, что Google откажется платить штраф, продолжив «продолжить работать как работали, но перестать ходить на совещания на „комиссию по противодействию иностранному вмешательству“, не подчиняться требованиям Кремля о том, чтобы содержать российский офис в качестве потенциальных заложников».

«Сегодняшнее решение суда об оборотном штрафе Google в размере $100 млн может свидетельствовать о том, что политическое решение об изгнании западных сервисов из России принято, — считает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. – Ну, как изгнание: или они целиком и полностью становятся проводниками „линии партии“ (в России это заменяется эвфемизмом „исполняют российское законодательство“), либо, как теперь принято говорить в определенных кругах, пожалуйте бриться».

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» (ОЗИ) Михаил Климарёв прогнозирует блокировку Google, которую можно провести даже без ТСПУ (технических средств противодействия угрозам):

«Достаточно заставить операторов снять с эксплуатации сервера GGC (Global Google Cache). GGC — это специально сконфигурированные сервера, которые Гугл ставит у всех боле-менее крупных операторов с целью оптимизировать пересылку „тяжелого контента“ — грубо говоря, если какой-то ютюб-ролик скачал один пользователь, то этот ролик будет какое-то время храниться в „кеше“, чтоб если его запросят второй раз, то ролик отдался бы пользователю с локального сервера, а не тащился бы повторно (сто-пятисотый раз) через полпланеты.



Так вот, если этот самый GGC отключить, то сервисы Гугл будут фактически парализованы. Типа, „замедлены“.



Правда, там же лежит еще и Андроид с Гугло-плей. Но это какбэ по другому ведомству проходит, а чиновники до сих пор в межведомственное взаимодействие не очень умеют. А еще — „замедленный“ трафик тут же перетечет в VPN, что приведет к перегрузке вообще всех магистральных линий передачи данных».

Блокировка, по его мнению, произойдёт ближе к марту, после вступления в силу закона «О заложниках» и всех судов, которые пройдут по нему. При этом в немилость могут попасть многие компании (в списке сейчас 13), и начнётся всё с небольших ресурсов вроде Likeme или Pinterest.

С ним не соглашается Telegram-канал «ОрдерКом». Как минимум до сентября 2022 года, считают эксперты, Google не заблокируют. Во-первых, «суд — система неповоротливая», и дело дойдёт через какое-то время до Верховного суда РФ, а до этого времени вряд ли будет задействована блокировка. «ВВП юрист ведь, да и в Администрации Президента (АП) свободномыслящие люди есть», – иронизирует «ОрдерКом».

«Вольница с распространением деструктивного контента в сети закончилась», — в свою очередь, обрадовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По закону у Google есть 60 суток на выплату штрафа или попытку его обжалования. Позже сегодня будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении Facebook.