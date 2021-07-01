Подписан закон о принуждении иностранных IT-компаний открывать представительства в России

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации за номером 236-ФЗ.



Теперь зарубежные интернет-компании с ежедневной аудиторией в России не менее полумиллиона человек должны будут открыть в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами. Также компании должны будут ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы.



Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов России, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из России или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц.



Кроме того, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором.





Требования коснутся, в том числе, провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и «организаторов распространения информации» в интернете.



При этом подпадающие под инициативу сервисы будут обязаны установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационных ресурсов из России.





Роскомнадзор будет вести на своем сайте специальный перечень «иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ», в котором должны указываться сведения о соблюдении владельцами ресурсов вводимых требований и применяемых к ним в связи с нарушениями санкциях, таких, как запрет на их рекламу и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на ресурсах-нарушителях, запрет на перевод денежных средств.



Для этого в течение суток с момента регистрации личного кабинета владелец ресурса должен будет подать в РКН соответствующее заявление. Также они обязаны передавать по требованию РКН «информацию, необходимую для ведения перечня» в течение 10 дней со дня получения запроса.



По заявлению самого владельца интернет-ресурса он может быть исключен из данного перечня, если в течение трех месяцев его ежесуточная российская аудитория составляла менее 500 тыс. человек. При подобном снижении посещаемости из России в течение шести месяцев сведения могут быть исключены Роскомнадзором из перечня без заявления.





Законом предусмотрен ряд «мер принуждения» к исполнению владельцами иностранных интернет-ресурсов его норм — от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в России.



Операторы поисковых системы по требованию РКН будут должны информировать россиян о том, что ресурсы не соблюдают российские законы. РКН определит требования к содержанию таких сообщений. Операторы должны будут начинать и прекращать такое информирование в течение суток с момента получения запроса ведомства.



Точно так же поисковиками по запросу ведомства может быть прекращена выдача ресурса на запросы пользователей. Операторы поисковых систем должны начинать или прекращать выполнять данное требование в течение суток со дня его получения.



Большинство «мер понуждения» вступает в силу и прекращается при появлении соответствующих сообщений в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России, размещаемом на сайте РКН.



Так, в отношении ресурсов-нарушителей может быть введен и запрет на их рекламу в России и на размещение на этих сервисах рекламы, ориентированной на россиян, независимо от того, кто эту рекламу там размещает.



Кроме того, за нарушения РКН может включить иностранное лицо в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств и прием платежей. В итоге банкам, платежным агентам, операторам связи и почтовой связи будет запрещено переводить деньги такому иностранному лицу. При этом если РКН выявит в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факты оказания услуг по переводу денег, то сведения о таком поставщике также будут включены в отдельный список, который будет вестись по согласованию с ЦБ.



Также РКН наделяется правом через уполномоченных лиц выполнять действия по совершению сделки для подтверждения факта перевода средств в пользу иностранного лица из «черного списка» РКН. Затем данные факты направляются в ЦБ для принятия регулятором мер реагирования.



Иностранным лицам могут перекрыть и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей — в этом случае государственные и муниципальные органы власти, российские физические и юридические лица будут не вправе передавать им такую информацию.



Последняя из предусмотренных санкций — возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя на территории России.

Авторы закона, среди которых — единоросс Александр Хинштейн, называют его «законом о приземлении иностранных IT-гигантов», но с такой трактовкой несогласны эксперты из отраслевой среды, которые считают, что российские власти теперь будут требовать от зарубежных соцсетей «оставлять своих заложников» на территории РФ, и на них будут отыгрываться в случае нежелания центральных офисов исполнять те или иные требования властей России.

«Я с интересом буду наблюдать за применительной практикой. Кто же первым пришлет заложников?» — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.