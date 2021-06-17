Принят закон о «филиалах-заложниках» иностранных IT-компаний

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который авторы позиционировали как «приземляющий» IT-гигантов.

Госдума приняла закон о "приземлении" IT-гигантов https://t.co/CC94jtvFEx — rgrus (@rgrus) June 17, 2021

Владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны будут создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В пояснительной записке к документу сказано:

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории Российской Федерации юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции».

Также документ предусматривает ряд «мер понуждения». В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.



Среди более жестких мер предусмотрено включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.



Документ под номером №1176731-7 был внесён в конце мая текущего года группой депутатов и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин и Алексей Пушков. Законопроект прошёл «экспресс-метод» согласования во всех комитетах и также быстро был принят во всех чтениях.

Инициатива с «приземлением» зарубежных IT не нашла отклика в экспертной и отраслевой среде. Так, под угрозой может оказаться работа «Википедии», поскольку есть риск попадания её в список «иностранных агентов», после чего может последовать блокировка крупнейшей онлайн-энциклопедии на территории РФ.



К тому же появление «филиалов» нужно не самим компаниям, а властям — для предъявления им претензий в неисполнении российского законодательства, которое в некоторых моментах противоречит множеству международных норм. Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв называет этот закон не иначе как «о заложниках», на которых власти будут отыгрываться в случае отказа центральных офисов глобальных компаний исполнять разного рода абсурдные требования, например — вводить политическую цензуру, блокируя нелицеприятные для властей посты.