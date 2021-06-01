Депутаты в I чтении поддержали обязательную регистрацию в РФ иностранных интернет-сервисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект №1176731-7 «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации», обязывающий иностранные IT-компании к созданию в России полноценных представительств (филиалов), которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Авторы документа, среди которых — глава думского инфокомитета Александр Хинштейн, называют свои поправки «законом о приземлении» зарубежных интернет-ресурсов.

Депутаты Госдумы приняли законопроект о «приземлении» IT-компаний. По закону их обяжут открывать официальные представительства и филиалы в России — иначе могут замедлить или заблокировать. Среди первых кандидатов на приземление — Facebookhttps://t.co/HvYVOFkwDN pic.twitter.com/y5gx2Jj5Jw — Znak.com (@znak_com) June 1, 2021

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории Российской Федерации юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции», — говорится в пояснительной записке.

Накануне голосования комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности дала положительное заключение на законопроект:

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект».

Проект закона касается тех компаний, ежесуточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. человек; на чьих информационных ресурсах будет распространяться информация на русском языке, языках республик в составе России или иных языках народов России; реклама, рассчитанная на россиян. Также закон будет распространяться на иностранные компании, которые обрабатывают сведения о российских пользователях и получают от них деньги.



Законопроект обязывает IT-компании разместить у себя на сайте электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и главное — создать филиал или открыть представительство либо учредить российское юрлицо и обеспечить их функционирование на территории России (это положение вступает в силу с 1 января 2022 года). Также IT-компании будут должны установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей.



Согласно законопроекту Роскомнадзор сможет вести мониторинг информационных ресурсов, утверждать методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки; запрашивать информацию, необходимую для ведения перечня иностранных лиц; взаимодействовать с провайдером хостинга в целях идентификации владельца информационного ресурса, подпадающего под требования законопроекта.

Несмотря на то, что в целом законопроект направлен на зарубежные IT-компании, существенный удар он может нанести по таким уникальным, «наднациональным» проектам как Wikipedia. По словам исполнительного директора НП «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, законопроект существенно затрудняет работу некоммерческих организаций (НКО), к которым относится и популярная онлайн-энциклопедия, существующая за счёт средств, собранных в стране.



«Предлагаемый закон потребует создания юридической службы в России, для представления в судах, а у некоммерческой организации нет на это денег. На это может потребоваться колоссальное количество средств», — сказал он в интервью «РосКомСвободе». Всё это неизбежно потребует финансирования из-за рубежа, а это, в свою очередь, приведёт к тому, что такое НКО автоматически станет иностранным агентом и попросту не сможет работать.



Козловский высказал свои опасения на открытом заседании IT-комитета Госдумы, и законотворцы пообещали обратить внимание на поставленные им вопросы.

«Википедию» могут приравнять к иностранным агентам в случае открытия филиала в РФ. А если она не откроет филиал — то могут замедлить и заблокировать по закону «о приземлении». Такое вот законотворческое наследие Госдумы VII созыва и депутата Хинштейнаhttps://t.co/gXMGsb9gle pic.twitter.com/7gxVOVjl4d — Znak.com (@znak_com) May 28, 2021

Давайте посмотрим, как аргументировал принятие данного законопроекта один из авторов: