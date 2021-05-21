В Госдуму внесён законопроект об обязательной регистрации зарубежных IT-компаний в РФ

Депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект № 1176731-7 «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Законопроект касается иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек, обязывая открыть в стране свои филиалы.

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные IT-компании открыть филиалы в РФ https://t.co/JoOdJjEq5C — Коммерсантъ (@kommersant) May 21, 2021

Депутат Горелкин объясняет появление такого законопроекта отсутствием своего личного диалога с интернет-гигантами:

«...мои запросы переадресовывались в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. По тому же маршруту отправляли и представителей других официальных структур и ведомств, и это блокировало попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения. Теперь, с появлением необходимой нормативной базы, взаимодействие должно наладиться».

По его словам, разработчиками поправок был учтён опыт других стран, и предлагаемый IT-компаниям механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе РКН он считает технологичным и удобным, «который снимет и глобальные вопросы вроде объема денежных средств, которые они здесь зарабатывают, и даст ключ к решению частных проблем российских пользователей зарубежных сервисов, чьи права часто бывают нарушены».



Позднее компании смогут объединить свои личные кабинеты в системе РКН с кабинетами налогоплательщика, также подчёркивает депутат.



По словам соавтора Горелкина – Александра Хинштейна, документ получил неформальное название «приземление».

Внесли с коллегами по @infokomitet_gd законопроект о «приземлении», определяющий правила работы иностранных IT-гигантов в России.

Они очень просты:

- создание филиала/представительства;

- личный кабинет на сайте @roscomnadzor;

- ящик для обратной связи. https://t.co/XxiNPfPNb9 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) May 21, 2021

В рамках проекта закона IT-компании обязаны:

создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо;

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Для тех, кто откажется выполнять эти требования, авторы закона разработали так называемые «меры понуждения», которые «экономически будут стимулировать IT-гигантов к приземлению». В числе этих мер:

информирование пользователей о нарушении ресурсом законов РФ;

запрет размещения рекламы на ресурсе, а также рекламы самого ресурса у сторонних рекламодателей;

ограничение платежей и переводов денежных средств;

запрет на поисковую выдачу;

запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных;

замедление трафика или блокировка ресурса.

Хинштейн выразил надежду, что властям «не придется применить ни одной из этих „мер понуждения“», а участники рынка «с пониманием воспримут эти нововведения».

Проект закона был анонсирован на прошлой неделе. Антон Горелкин говорил, что под его действие подпадут Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, World Of Tanks.

Иностранные IT-ресурсы могут заблокировать за отказ открывать российские филиалыhttps://t.co/NZaLU0oTCH — NEWSru.com all news (@newsruall) May 21, 2021

«Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – считает Горелкин.

«Хинштейн хочет, чтоб этот законопроект называли „о приземлении иностранных интернет-компаний“. На самом деле этот проект про взятие в заложники», – критикует новые поправки исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Все эти угрозы про „замедление“ и блокировки – это уже всё было. Разница между предыдущими „законами“ и вот этим вот – две:



1. Отдельно ФЗ, а не изменения в ЗоС [заключение о соответствии[ и ЗоИ [заключение об исполнении].



2. Требование предоставить заложников.



Про требование селфсервиса (зарегистрироваться в кабинете РКН) – взоржал».