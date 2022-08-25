Google запускает кампанию по борьбе с дезинформацией об украинских беженцах

Дочерняя компания Google — Jigsaw на следующей неделе начнёт кампанию по борьбе с дезинформацией в Польше, Словакии и Чехии об украинских беженцах на основе исследования психологов двух британских университетов.
⚡️Google to launch anti-disinformation campaign debunking myths about Ukrainian refugees.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 25, 2022
Google’s subsidiary Jigsaw will run ads on various social networks in Poland, Slovakia and the Czech Republic to inform about bias in media headlines and falsified information.
В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, выполняющие роль «прививки» людей от вредоносного контента в социальных сетях.
Клипы, которые будут запускаться в рекламных слотах на YouTube, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook, направлены на то, чтобы помочь людям выявить эмоциональные манипуляции и «мальчиков для битья» в заголовках новостей.
«Если вы говорите людям, что правда, а что ложь, многие захотят поспорить с вами… но вы можете предсказать, какие методы будут использоваться для распространения дезинформации, как в случае с украинским кризисом», — сказал в интервью Джон Рузенбик (Jon Roozenbeek), один из авторов исследования, которое предшествовало кампании.
Исследование проводилось в рамках семи экспериментов, в том числе с группой американцев старше 18 лет, которые смотрят политические новости на YouTube. Jigsaw показал около 5,4 миллионам американских ютуберов видеоролики о «прививке», и почти миллион просмотрел его в течение не менее 30 секунд.
Кампания при сотрудничестве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации призвана повысить устойчивость к «антибеженским» нарративам.
Распространение вводящей в заблуждение и фальшивой информации в Соединенных Штатах и Европе через социальные сети привело к тому, что правительства разных стран настояли на принятии новых законов для пресечения дезинформационных кампаний.
«Мы думаем об этом как о пилотном эксперименте, поэтому нет абсолютно никаких причин, по которым этот подход нельзя было бы масштабировать на другие страны», — сказала в интервью Бет Голдберг (Beth Goldberg), руководитель отдела исследований Jigsaw.
«Польша была выбрана потому, что в ней находится больше всего украинских беженцев», — сказала она, добавив, что Чехия и Словакия будут полезными лидерами для остальной Европы.
Thanks @nicoagrant @tiffkhsu for the great piece on our research!— Beth Goldberg (@_BGoldberg) August 25, 2022
The @newyorktimes contextualizes prebunking well alongside other misinfo interventions, highlighting how it boosted misinfo resistance for folks from a diverse set of backgrounds and beliefs https://t.co/iaIjXWL05I
Весьма болезненно на эту инициативу отреагировал депутат-единоросс Антон Горелкин:
«Google деликатно молчит, что параллельно с демонстрацией просветительских роликов о пользе вакцины он нещадно банил YouTube-каналы и комментарии антиваксеров. Я не сомневаюсь, что кампания в защиту беженцев будет выстроена по тому же принципу – и любая попытка критики безобразного поведения украинских эмигрантов в Европе скоро будет караться на площадках Google по полной программе».
«К чему приведет такая политика, догадаться нетрудно. Попытки зацензурить правду лишь усилят радикальные настроения европейцев в отношении беженцев из Украины. Которые, ощущая поддержку со стороны IT-гиганта, вряд ли начнут вести себя менее вызывающе. В результате конфликт может выйти за пределы медиапространства», – считает российский парламентарий.
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