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25 августа 2022

Google запускает кампанию по борьбе с дезинформацией об украинских беженцах

В сотрудничестве с психологами из Кембриджского и Бристольского университетов были созданы 90-секундные ролики, которые должны стать «прививкой» от вредоносного контента в соцсетях, и транслироваться они будут в YouTube, Twitter, TikTok и Facebook.
Фото: picture alliance/dpa

Дочерняя компания Google — Jigsaw на следующей неделе начнёт кампанию по борьбе с дезинформацией в Польше, Словакии и Чехии об украинских беженцах на основе исследования психологов двух британских университетов.

 


В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, выполняющие роль «прививки» людей от вредоносного контента в социальных сетях.

Клипы, которые будут запускаться в рекламных слотах на YouTube, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook, направлены на то, чтобы помочь людям выявить эмоциональные манипуляции и «мальчиков для битья» в заголовках новостей.

«Если вы говорите людям, что правда, а что ложь, многие захотят поспорить с вами… но вы можете предсказать, какие методы будут использоваться для распространения дезинформации, как в случае с украинским кризисом», — сказал в интервью Джон Рузенбик (Jon Roozenbeek), один из авторов исследования, которое предшествовало кампании.

Исследование проводилось в рамках семи экспериментов, в том числе с группой американцев старше 18 лет, которые смотрят политические новости на YouTube. Jigsaw показал около 5,4 миллионам американских ютуберов видеоролики о «прививке», и почти миллион просмотрел его в течение не менее 30 секунд.

Кампания при сотрудничестве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации призвана повысить устойчивость к «антибеженским» нарративам.

Распространение вводящей в заблуждение и фальшивой информации в Соединенных Штатах и ​​Европе через социальные сети привело к тому, что правительства разных стран настояли на принятии новых законов для пресечения дезинформационных кампаний.

«Мы думаем об этом как о пилотном эксперименте, поэтому нет абсолютно никаких причин, по которым этот подход нельзя было бы масштабировать на другие страны», — сказала в интервью Бет Голдберг (Beth Goldberg), руководитель отдела исследований Jigsaw.

«Польша была выбрана потому, что в ней находится больше всего украинских беженцев», — сказала она, добавив, что Чехия и Словакия будут полезными лидерами для остальной Европы.

 

Весьма болезненно на эту инициативу отреагировал депутат-единоросс Антон Горелкин:

«Google деликатно молчит, что параллельно с демонстрацией просветительских роликов о пользе вакцины он нещадно банил YouTube-каналы и комментарии антиваксеров. Я не сомневаюсь, что кампания в защиту беженцев будет выстроена по тому же принципу – и любая попытка критики безобразного поведения украинских эмигрантов в Европе скоро будет караться на площадках Google по полной программе».

«К чему приведет такая политика, догадаться нетрудно. Попытки зацензурить правду лишь усилят радикальные настроения европейцев в отношении беженцев из Украины. Которые, ощущая поддержку со стороны IT-гиганта, вряд ли начнут вести себя менее вызывающе. В результате конфликт может выйти за пределы медиапространства», – считает российский парламентарий.

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