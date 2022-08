Google запускает кампанию по борьбе с дезинформацией об украинских беженцах

Дочерняя компания Google — Jigsaw на следующей неделе начнёт кампанию по борьбе с дезинформацией в Польше, Словакии и Чехии об украинских беженцах на основе исследования психологов двух британских университетов.

В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, выполняющие роль «прививки» людей от вредоносного контента в социальных сетях.

Клипы, которые будут запускаться в рекламных слотах на YouTube, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook, направлены на то, чтобы помочь людям выявить эмоциональные манипуляции и «мальчиков для битья» в заголовках новостей.

Исследование проводилось в рамках семи экспериментов, в том числе с группой американцев старше 18 лет, которые смотрят политические новости на YouTube. Jigsaw показал около 5,4 миллионам американских ютуберов видеоролики о «прививке», и почти миллион просмотрел его в течение не менее 30 секунд.

Кампания при сотрудничестве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации призвана повысить устойчивость к «антибеженским» нарративам.

Распространение вводящей в заблуждение и фальшивой информации в Соединенных Штатах и ​​Европе через социальные сети привело к тому, что правительства разных стран настояли на принятии новых законов для пресечения дезинформационных кампаний.

«Мы думаем об этом как о пилотном эксперименте, поэтому нет абсолютно никаких причин, по которым этот подход нельзя было бы масштабировать на другие страны», — сказала в интервью Бет Голдберг (Beth Goldberg), руководитель отдела исследований Jigsaw.

«Польша была выбрана потому, что в ней находится больше всего украинских беженцев», — сказала она, добавив, что Чехия и Словакия будут полезными лидерами для остальной Европы.

