Google будет использовать все общедоступные данные для обучения моделей ИИ

Корпорация Google собирается использовать всё, что публикуется в интернете, для создания и развития инструментов искусственного интеллекта.

«Мы можем собирать информацию, находящуюся в публичном доступе,чтобы применять её при обучении моделей искусственного интеллекта от Google и развивать такие сервисы и функции, как Google Переводчик,Bard и возможности Google Cloud, связанные с использованием AI,» — говорится в обновленной версии «Политики конфиденциальности» на сайте компании.

Под общедоступной информацией подразумевается всё, что может быть проиндексировано службами Google. Использование персональных данных не планируется.

В предыдущей версии, действовавшей до 1 июля этого года, сообщалось, что собранные данные будут использоваться для обучения языковых моделей, а не ИИ.

Не все пользователи согласны с подобными решениями крупных компаний — 12 июня более 6000 сообществ Reddit перешли в приватный режим и перестали быть доступными для сторонних пользователей. Забастовка продлилась 48 часов.