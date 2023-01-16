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Аналитика
16 January 2023

За первую половину 2022 года РКН потребовал удалить в YouTube 27 видео о «спецоперации»

Кроме того, надзорное ведомство сделало запрос на удаление из Google Play приложений «Дождя» и «Эхо Москвы». А всего с 2011 года к Google поступило более 179 тысяч запросов от российских госорганов на удаление контента, касающихся более 1,5 миллиона материалов.

Корпорация Google в первой половине 2022 года получила от Роскомнадзора запросы на удаление с YouTube 27 URL, которые в большинстве случаев были связаны с военной «спецоперацией». Указанные видео содержат политические высказывания, официальные новостные сюжеты и комментарии от популярных блогеров. Компания отказалась удалять эти ссылки, и российский суд оштрафовал её на 372,5 млн долл. Google обжалует это решение.

Роскомнадзор также сделал запросы на удаление c YouTube 12 видео и 2 каналов с призывами к протестам в России. Платформа ограничила доступ к 5 видео из них в связи с содержащимися там призывами к насилию.

Кроме того, надзорное ведомство потребовало удалить из Google Play приложения медиа «Дождь» и «Эхо Москвы», поскольку оба приложения якобы «целенаправленно и систематически» распространяли недостоверную информацию о «спецоперации», включая сведения о численности погибших российских солдат и жертвах среди украинского гражданского населения. Платформа не ограничила доступ к приложениям отчасти потому, что ей «не удалось обнаружить в указанных приложениях всю ту информацию, на которую ссылался Роскомнадзор в своём уведомлении».

Роскомнадзор также сделал запрос на удаление сайта, использующего ресурс Compute Engine. Целью сайта заявлено документирование потерь среди гражданского населения Украины. В Google не удалили сайт «отчасти потому, что причина, указанная в качестве основания для удаления сайта, не соответствовала контенту, представленному на сайте».

В конце января 2022 года Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых сайтов 636 URL, связанных с информацией о председателе Китайской Народной Республики Си Цзиньпине. Корпорация не исключила из результатов поиска 352 URL отчасти потому, что не получила достаточно сведений о причинах блокировки. Остальные 284 URL не были проиндексированы в Google Поиске.

Корпорация получила 13 судебных решений относительно 17 запросов на удаление 156 URL из результатов Google Поиска и от физических лиц, в том числе члена правительства, сенатора, управляющего госбанка и главы госучреждения. Все URL, в отношении которых поступили запросы на удаление, вели на сайты сторон, не участвовавших в судебных разбирательствах, таких как Forbes, «Коммерсантъ», «Известия», Lenta, «Новая газета» и РБК. В Google не исключили из результатов поиска 126 URL. Остальные 30 URL находились на рассмотрении в конце первой половины 2022 года.

Топ-10 оснований по запросам от России к Google на удаление материалов за I полугодие 2022 года выглядит следующим образом:

 

В отчете Google также отмечается и общее число запросов от России и элементов контента в этих запросах,
начиная с 2011 года:

Роскомнадзор Google СМИ отчёт о прозрачности Google Play YouTube блокировки Эхо Москвы Дождь transparency report Compute Engine

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