Роскомсвобода проанализировала «государственный шопинг»

Эксперты «Роскомсвободы» подготовили аналитический документ в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок в области контроля за интернетом», который обобщает данные по закупкам за бюджетный счёт оборудования и программного обеспечения (ПО) для организации контроля за оборотом контента в сети и поведением пользователей за 2020-2021 годы, а также выделяет самые громкие и показательные кейсы.

Исследование состоит из четырех частей:

закупка инструментов мониторинга социальных сетей и интернет-СМИ;





закупка информационных систем;





закупка систем слежения;





закупка систем распознавания лиц.

Как выяснилось, в период за 2020-2021 годы на внедрение систем распознавания лиц было потрачено как минимум 1,932 миллиарда рублей, а на мониторинг соцсетей и новостных сайтов — 620 миллионов рублей.

Разработка систем для МВД, Роскомнадзора и других ведомств стоила госбюджету 580 млн руб. Системы слежения обошлись в 3,5 млн рублей.

Исследование госзакупок в сфере IT продемонстрировало чётно прослеживающийся тренд на автоматизацию процесса выявления противоправной информации и преследования граждан за онлайн-активность. На такие закупки закладываются миллиардные бюджеты, а заказы размещаются иногда довольно любопытные.



Например, ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разместил заказ на создание мобильного приложения по запрещённым сайтам. За 12,7 млн рублей исполнитель должен создать мобильное приложение, целью которого будет:

«...унификация, оптимизация и упрощение процесса взаимодействия пользователей сети «Интернет» и Единого Реестра (ресурса, где размещаются домены, страницы сайтов, которые запрещены в России), а также сокращения периода блокирования информационных ресурсов сети «Интернет» ввиду оперативного доведения информации о внесении ресурса в единый реестр до его владельца».

ФГБОУ «Российский государственный гуманитарный университет» решил за 12 млн рублей приобрести систему отслеживания протестных настроений среди студентов в Интернете и Даркнете. Сбор информации в заданном перечне источников должен осуществляться круглосуточно. Программное обеспечение поможет устанавливать и отображать взаимосвязи между компаниями, физическими лицами и другими объектами мониторинга, также проводить автоматизированный риск-анализ протестного потенциала, общественного мнения, напряженности в вузах и пр., выделять лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде.

Власти Москвы вкладывают значительные средства в системы слежения, а также распознавания лиц. До конца 2021 года ещё 1,5 тысячи вагонов метро будут оснащены системой распознавания лиц, что будет стоить почти 1,4 млрд рублей. Столичная система видеонаблюдения — одна из 170 информационных систем «Умный город», которые есть в распоряжении московской мэрии. К системе подключены около 200 тысяч камер.

Столица обладает огромным массивом данных о жителях Москвы, при этом тендеры с запросами на услуги по кибер-безопасности или испытания систем проводятся гораздо реже, суммы таких закупок значительно меньше, нежели закупка и модернизация систем слежения и распознавания лиц.

Результаты анализа госзакупок показали, что государство тратит огромные суммы на различные инструменты, которые так или иначе направлены на отслеживание поведения и перемещения граждан и на регулирование распространения информации. Однако цели таких госзакупок не всегда достаточно прозрачны, понятны и имеют обоснования очевидной пользы для общества, для обеспечения соблюдения прав и свобод граждан, являющихся высшей ценностью.

Ужесточение законодательства в сфере регулирования СМИ, телекома и IT-компаний, усиливающаяся онлайн-цензура, цифровизация государственных органов требуют новых IT-инструментов для их реализации. Госзакупки в IT-сфере включают в себя поставку техники и оборудования, покупку готового софта, разработку и обслуживание ПО.

По данным исследователей, объем госзакупок информационных технологий в рамках 44-ФЗ составил 84 млрд руб. Значительная часть этого бюджета ушла на покупку «железа», необходимого для реализации «пакета Яровой» и «суверенного Интернета».

С началом пандемии COVID-19 у государства возросла необходимость наращивать инструменты слежки за гражданами. Объяснется это теперь уже «заботой о здоровье и благополучии людей», помимо привычных отсылок к противодействию распространения запрещенной информации и борьбе с онлайн-преступностью.

Мы в 2019 году запустили проект по общественному мониторингу госзакупок со стороны федеральных и региональных министерств, ведомств и служб в области контроля за интернет-пространством, мониторинга соцсетей, сайтов и СМИ, применения IT-технологий для слежки и цензуры и других подобных тендеров, чтобы проанализировать риски, которые несёт построение цифрового государства.

Проведя с его помощью это исследование, мы в который раз убеждаемся, что необходимо отслеживать и систематизировать исполнителей данных госзаказов с целью повышения прозрачности для российских граждан их деятельности.

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