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18 May 2023

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повсеместной защите от беспилотников

Силовики получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, на земле, под землёй и под водой. Список объектов, где можно сбивать дроны, также будет расширен.

Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, который позволит силовым ведомствам сбивать дроны повсеместно: в воздухе, под водой, на земле и даже под землёй. Такие полномочия получат сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, СВР, Росгвардии и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП). 

Новый законопроект не только позволяет сбивать беспилотники в любой среде, где те могут перемещаться, но и расширяет список объектов, над которыми они могут быть сбиты. Теперь в него также входят все режимные объекты, входящие в зоны ответственности силовых ведомств, исправительные учреждения, СИЗО и прилегающие к ним территории.

Законодательство, регулирующее эту сферу, уже существует. Согласно текущим нормам, силовики имеют право прерывать движение исключительно беспилотных летательных объектов, если они находятся над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами, а также над массовыми скоплениями людей.

Минэкономики не поддержало новый законопроект, назвав его преждевременным, а использованные в нём термины — нуждающимися в уточнении. Депутат Александр Хинштейн, один из инициаторов законопроекта, ответил на негативный отзыв в своём Telegram, где заявил, что инициативу надо было принимать «ещё вчера» и что это очевидно «всем, кроме Минэка». На комментарий о преждевременности законопроекта он отреагировал скептически: «Сначала надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом — переходить к противодействию. Сколько за это время может произойти диверсий и терактов — неважно».

Госдума беспилотники Александр Хинштейн дроны

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