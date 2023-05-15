Минэкономики не поддержало законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

Минэкономразвития сочло преждевременным и нуждающимся в доработке законопроект о праве силовиков пресекать движение беспилотников, говорится в отзыве ведомства, подписанном заместителем министра Максимом Колесниковым. Об этом в своём Telegram сообщил один из авторов законопроекта, глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн, выложив также скриншоты документа.



Из отзыва следует, что министерство считает нуждающимися в уточнении термины, использованные авторами законопроекта. В частности, в законодательстве отсутствует определение понятия «робототехнический комплекс», что требует отдельной проработки законодателями.



Регулирование вопросов пресечения силовиками движения беспилотников и робототехнических комплексов «целесообразно осуществлять после разработки нормативной базы, направленной на регулирование таких технологий», говорится в отзыве министерства.



Хинштейн веcьма болезненно отреагировал на документ:

«Несмотря на череду терактов и налетов с использованием беспилотников, Минэкономразвития выступило против нашего законопроекта. Сначала надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом — переходить к противодействию. Сколько за это время может произойти новых диверсий и терактов — неважно.



То, что сфера беспилотников нуждается в незамедлительном регулировании, я говорю давно. Но это — ничуть не препятствует нашей инициативе, принимать которую надо было еще вчера. Её необходимость в условиях СВО очевидна для всех, кроме Минэка (все остальные ведомства законопроект поддержали)».

«Не перестаю поражаться параллельному миру, в котором продолжают жить многие чиновники. В нем будто не существует даты 24.02. Как у Мандельштама: живут, под собою не чуя страны», – сокрушается депутат.



Законопроект о праве силовиков сбивать различные виды беспилотников поступил на рассмотрение Госдумы в конце марта текущего года. В начале мая Хинштейн предложил ввести в России временный мораторий на запуск дронов.