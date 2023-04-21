Тема недели: новые законы Госдумы

На этой неделе приняты законы: об уголовной ответственности за помощь международным органам, чьи решения противоречат российским; пожизненный срок за госизмену; лишение приобретённого гражданства за «дискредитацию» армии.

Вот что об этом думают наши эксперты:

«Госдума принимает ситуативные законы в духе «появился росток — надо его прихлопнуть» с 2012 года. Это касается не только интернета. Сейчас процесс обострился настолько, что и Госдума не скрывает, что принимает ситуативные законы, и население это понимает. Впрочем, и «росток» уже не росток: попытки Госдумы похожи на попытку остановить мухобойкой метеорит. Ну вот что изменят эти новые законы, чего от них ожидают авторы? Что люди будут больше молчать? Саму действительность этими законами и реакцию на неё не спрячешь. Кто раньше не боялся, тот и сейчас не побоится писать то, что думает. Остальные будут проводить обсуждения в других местах.

Репрессии и отчётность — мы словно возвращаемся во времена СССР. Номенклатура захотела вернуться в своё светлое прошлое и поверила, что это возможно.

Впрочем, непрогнозируемый волюнтаризм сейчас свойственен всему миру. Попытки установить монополии в политике, экономике, в морально-нравственных ориентирах сейчас предпринимаются не только государствами, но и некоторыми яркими личностями, которыми совсем недавно восхищались многие из нас».