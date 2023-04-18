Новости Госдумы: Репрессий станет больше

Депутаты Госдумы приняли очередной пакет репрессивных законов, которые могут коснуться россиян в том числе за онлайн-деятельность.

Приняты законы о «защите граждан РФ от международных органов, решения которых противоречат национальному законодательству». Многие СМИ и оппозиционные политики связывают принятие этих поправок с ордером на арест Владимира Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.



«Введено наказание до 5 лет лишения свободы за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти, – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Президент РФ наделяется дополнительными полномочиями по защите нашей страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против Российской Федерации».



Согласно предложенным поправкам в Федеральный закон «О безопасности», Президент России наделяется полномочиями принимать меры по защите РФ и её граждан «в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка РФ».



Согласно изменениям в Уголовный кодекс, он будет дополнен новой статьей 284.3. Так, за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, членом которых Россия не является, или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением служебной деятельности, а также иных лиц в связи с прохождением военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будет грозить штраф в размере 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Следующий закон, который будет иметь для гражданского общества тяжёлые последствия и трактовать который можно в самой широкой форме — закон о госизмене.



Согласно новым поправкам, срок заключения за государственную измену увеличен до пожизненного. Сейчас максимальное наказание составляет до 20 лет колонии.



Известный адвокат Иван Павлов (экс-«Команда 29») в интервью изданию «Новая газета. Европа» сказал, что для того, чтоб вас обвинили в такого рода преступлении, совсем не обязательно помогать, например, Украине или донатить ВСУ. Здесь даже озвученные вами планы поехать в Украину могут быть расценены силовиками как покушение на госизмену или приготовление к госизмене.



За переписку с иностранцами в соцсетях также можно стать "изменником". Помогает ФСБ в этом введенная в оборот соседняя с 275-й статья — 275 прим. 1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, иностранной организацией в деятельности, направленной против Российской Федерации». При этом как доказывается причастность собеседника к иностранным спецслужбам, неясно.



В этом же списке:

советы сдаваться в плен;

критиковать российские власти и армию на международных форумах (в качестве примера «Новая» и Павлов приводят кейс Владимира Кара-Мурзы-младшего, которому суд дал 25 лет колонии по совокупности трёх обвинений);

работать в России журналистом (вспоминаем журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, осуждённого на 22 года, и журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного ФСБ якобы за то, что он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну»;

работать на оборонных объектах.

В то же время, Павлов предполагает, что дел о «госизмене» вряд ли будет сильно больше, поскольку есть определенный предел, который власть переходить не будет:

«Всё просто: изменников не может быть много. Сейчас это все-таки показные дела о госизмене и шпионаже, которые нацелены на то, чтобы создать в обществе атмосферу страха».

По его данным, сейчас известно о порядка 30 уголовных делах о госизмене.

Принята поправка, предусматривающая лишение приобретенного гражданства России «за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ (280.3 УК РФ)».

Согласно поправке, смогут лишить гражданства РФ и за преступления, совершенные по статье 280.2 УК РФ - нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В числе других одобрена также поправка о лишении гражданства за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории РФ (статья 284.1 УК).

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