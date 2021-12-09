Госдума приняла в I чтении законопроект о хранимых владельцами техсетей данных

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект (№ 1154099-7), уточняющий перечень информации, которую по закону «О связи» владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов.

«Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, собственник или иной владелец техсетей связи обязан обеспечить в течение трёх лет хранение информации о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений. По требованию эти данные должны быть предоставлены правоохранительным органам.

Напомним, операторы связи по «закону Яровой» обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей (включая фото, видео и аудио) в течение шести месяцев, а также интернет-трафик пользователей в течение 30 суток и предоставлять их по запросу спецслужб.