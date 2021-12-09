Нужна юр.помощь?
Новости
9 декабря 2021

Госдума приняла в I чтении законопроект о хранимых владельцами техсетей данных

Согласно документу, владельцы сетей связи обязаны три года хранить в России данные о фактах передачи звонков и сообщений (в том числе текстовых, изображений, аудио и видео) и по требованию предоставлять силовикам эту информацию и сведения о пользователях.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект (№ 1154099-7), уточняющий перечень информации, которую по закону «О связи» владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов. 

«Проект федерального закона содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке. 

Согласно документу, собственник или иной владелец техсетей связи обязан обеспечить в течение трёх лет хранение информации о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений. По требованию эти данные должны быть предоставлены правоохранительным органам.

Напомним, операторы связи по «закону Яровой» обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей (включая фото, видео и аудио) в течение шести месяцев, а также интернет-трафик пользователей в течение 30 суток и предоставлять их по запросу спецслужб.

 

 

персональные данные Госдума приватность первое чтение О связи закон Яровой ФЗ 56-2

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Законопроект об экстренном вступлении в силу закона о хранении персональных данных россиян в РФ прошел 1 чтение
Госдума позволила требовать удаления общедоступных персональных данных
Депутат Мосгордумы: «о суде по результатам видеонаблюдения за мной я узнала после того, как он уже прошёл»
Государство планирует собирать ДНК подозреваемых и осуждённых
В ЕСПЧ подали жалобу о массовом распознавании лиц на митинге в Москве
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности