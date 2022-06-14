За призывы через Сеть к действиям против безопасности РФ может грозить до 5 лет тюрьмы

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 130406-8 об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России. За индивидуальные призывы предлагается назначать штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или от 2 до 4 лет тюрьмы (при распространении через СМИ или интернет срок может вырасти до 5 лет), а группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет со штрафом в размере от 500 тыс до 2,5 млн руб.

Также лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн руб. будет наказываться конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями. В примечании к проектируемой норме «сохраняется возможность освобождения лица от ответственности в случае добровольного и своевременного сообщения в компетентные государственные органы о своей связи с иностранной спецслужбой», следует из пояснительной записки к документу.

Наконец, в статью 284 УК России о нежелательных организациях вносится уточнение, устанавливающее возможность применения статьи за пределами территории РФ, что «позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам».

По мнению законотворцев, всё это «позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства», говорится на сайте Госдумы.