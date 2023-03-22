Разработчикам видеоигр по управлению дронами готовят господдержку

По словам источника «Ъ», близкого к Минцифры, в конце февраля министерство направило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко доклад с предложениями по поддержке развития российских разработчиков видеоигр. Среди них, говорит собеседник издания, например, идея стимулировать производство в РФ видеоигр-симуляторов:

«Это могут быть проекты по разработке симуляторов управления дронами и подобной техники».

Выделять средства на них планируется через отдельный фонд.



Участники рынка полагают, что выпустить такие игровые продукты студии могут быстро, но реальный спрос найти смогут только в рамках, например, профильного киберспорта.



Подобные симуляторы, полагают эксперты, могут стать частью программ подготовки операторов реальных беспилотников. По данным «Ъ», Минцифры направляло доклад вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором, в частности, упоминалась идея по стимуляции производства видеоигр-симуляторов в России.



Детальный симулятор управления дроном сможет разработать любая «состоявшаяся игровая студия», считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. «Дело в том, что пульт управления тем же дроном по сути является простым игровым джойстиком», — уточнил он.