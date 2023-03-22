НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
22 March 2023

Разработчикам видеоигр по управлению дронами готовят господдержку

Российский кабмин рассматривает идею создания фонда для поддержки такого рода симуляторов, которые, по мнению экспертов, могут стать частью программы операторов реальных беспилотников.
Фото: JESHOOTS.com / Pexels

По словам источника «Ъ», близкого к Минцифры, в конце февраля министерство направило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко доклад с предложениями по поддержке развития российских разработчиков видеоигр. Среди них, говорит собеседник издания, например, идея стимулировать производство в РФ видеоигр-симуляторов:

«Это могут быть проекты по разработке симуляторов управления дронами и подобной техники».

Выделять средства на них планируется через отдельный фонд.

Участники рынка полагают, что выпустить такие игровые продукты студии могут быстро, но реальный спрос найти смогут только в рамках, например, профильного киберспорта.

Подобные симуляторы, полагают эксперты, могут стать частью программ подготовки операторов реальных беспилотников. По данным «Ъ», Минцифры направляло доклад вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в котором, в частности, упоминалась идея по стимуляции производства видеоигр-симуляторов в России.

Детальный симулятор управления дроном сможет разработать любая «состоявшаяся игровая студия», считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. «Дело в том, что пульт управления тем же дроном по сути является простым игровым джойстиком», — уточнил он.

Минцифры беспилотники дроны господдержка Правительство России видеоигры

Похожие статьи

Госдума усилит ответственность за утечки и кражу персональных данных
На создание российского аналога GitHub могут отдать ещё 1,3 млрд рублей
Минфин предлагает давать майнерам реальные сроки за скрытие активов
Российский кабмин требует полной интеграции RuStore в Android
Владельцев технологических сетей связи обязали хранить данные три года
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности