ГосСМИ смогут не отчитываться об иностранном финансировании

В Госдуме считают, что поправки Минцифры не противоречат задаче пресечь «влияние на медиасреду со стороны внешних игроков». Так, суммы, которые получают RT и ТАСС из бюджета, якобы известны и обсуждаются в Госдуме.

Сейчас по ст. 6 закона о СМИ иностранным агентом может быть признано средство массовой информации, которое получает средства из зарубежных источников и при этом передает информацию от СМИ, уже признанного иноагентом. Однако списки Роскомнадзора показывают, что зарубежные средства получают и государственные СМИ, и глянцевые журналы, и «НТВ-плюс», отмечает профессор НИУ ВШЭ, соавтор закона о СМИ 1991 г. Михаил Федотов.

К примеру, в размещённом на сайте Роскомнадзора списке СМИ, которые получали в I квартале 2021 года средства из иностранных источников, указаны учредители 55 редакций. Среди них, в частности, АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) и ФГУП «ИТАР-ТАСС» (информагентство ТАСС).

В начале сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать список СМИ-«иноагентов», а также смягчить действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений.

15 октября Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» Republic и «Росбалт». После этого, 19 октября, справедливоросс Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и пресс-секретать президента Дмитрий Песков высказались о законе об «иноагентах». Первые двое предложили его отредактировать, третий намекнул, что Минюст должен объяснять свои решения.

«И это всё из-за МА «Росбалт», угодившего в реестр. Власть заметила, что раскрученная ею дубина бьет по головам не прицельно — как хотелось, а кого попало. И задумалась», — написал телеграм-канал «Цифровое Средневековье».