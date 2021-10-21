ГосСМИ смогут не отчитываться об иностранном финансировании

Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться о получении финансов из иностранных источников. Ведомство считает, что под действие этой нормы не должны подпадать СМИ, спонсируемые из бюджета или имеющие учредителей из числа федеральных органов. Сейчас могут не предоставлять данные Роскомнадзору представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, и медиа, созданные в рамках международных договоров России.
В Госдуме считают, что поправки Минцифры не противоречат задаче пресечь «влияние на медиасреду со стороны внешних игроков». Так, суммы, которые получают RT и ТАСС из бюджета, якобы известны и обсуждаются в Госдуме.
«Получение каких-либо средств из-за рубежа в данных случаях не противоречит духу закона, суть которого — чтобы не было СМИ, которые подвержены иностранному влиянию через зарубежное финансирование», — рассказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
Сейчас по ст. 6 закона о СМИ иностранным агентом может быть признано средство массовой информации, которое получает средства из зарубежных источников и при этом передает информацию от СМИ, уже признанного иноагентом. Однако списки Роскомнадзора показывают, что зарубежные средства получают и государственные СМИ, и глянцевые журналы, и «НТВ-плюс», отмечает профессор НИУ ВШЭ, соавтор закона о СМИ 1991 г. Михаил Федотов.
К примеру, в размещённом на сайте Роскомнадзора списке СМИ, которые получали в I квартале 2021 года средства из иностранных источников, указаны учредители 55 редакций. Среди них, в частности, АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) и ФГУП «ИТАР-ТАСС» (информагентство ТАСС).
В начале сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать список СМИ-«иноагентов», а также смягчить действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений.
15 октября Минюст внёс в реестр СМИ-«иноагентов» Republic и «Росбалт». После этого, 19 октября, справедливоросс Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и пресс-секретать президента Дмитрий Песков высказались о законе об «иноагентах». Первые двое предложили его отредактировать, третий намекнул, что Минюст должен объяснять свои решения.
«И это всё из-за МА «Росбалт», угодившего в реестр. Власть заметила, что раскрученная ею дубина бьет по головам не прицельно — как хотелось, а кого попало. И задумалась», — написал телеграм-канал «Цифровое Средневековье».
«Роскомсвобода» считает, что закон об «иноагентах» должен быть отменён полностью. Подписать петицию можно здесь.
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