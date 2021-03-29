Правительство окажет поддержку ИИ-стартапам

Стартапы и небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 1,4 млрд рублей. Правила предоставления такой поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие технологий искусственного интеллекта. В 2021 году на это предусмотрено более 1,4 млрд рублей. Подробнее: https://t.co/V721t2GIzk pic.twitter.com/g3U0aZlCPo — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 29, 2021

На оперативном совещании со своими замами Мишустин сказал, что такая поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта, заверив, что по поручению президента кабмин продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию:

«Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 млрд рублей».

Также, по словам премьера, гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек — специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта, чтобы каждый IT-инженер смог воспользоваться ими для создания своего продукта.

«Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта. Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 млрд рублей», — подытожил глава кабмина.

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта.

Проведением конкурсного отбора и предоставлением финансирования займется Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он же определит сроки и условия конкурса, требования к участникам, список необходимых документов. Эта информация будет опубликована в интернете.