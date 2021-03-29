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March 29, 2021, 1:32 p.m.

Правительство окажет поддержку ИИ-стартапам

На субсидии от государства для этих целей кабмин заложил 1,4 миллиарда рублей на текущий год; утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты.

Стартапы и небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 1,4 млрд рублей. Правила предоставления такой поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На оперативном совещании со своими замами Мишустин сказал, что такая поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта, заверив, что по поручению президента кабмин продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию:

«Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 млрд рублей».

Также, по словам премьера, гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек — специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта, чтобы каждый IT-инженер смог воспользоваться ими для создания своего продукта.

«Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта. Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 млрд рублей», — подытожил глава кабмина.

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта.

Проведением конкурсного отбора и предоставлением финансирования займется Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он же определит сроки и условия конкурса, требования к участникам, список необходимых документов. Эта информация будет опубликована в интернете.

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