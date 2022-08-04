Жалобы на спам-звонки примут через Госуслуги

На портале госуслуг может появиться специальная форма для жалоб граждан на подозрительные звонки. Сообщения будут проверять, а операторов, допускающих звонки с подменных номеров, могут и оштрафовать. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект авторства сенатора Артёма Шейкина. Текст документа уже получил положительное заключение Правительства.

В специальной форме зарегистрированным пользователям нужно будет указывать подозрительный номер, дату и время звонка, а также свой номер, на который позвонили. Далее Минцифры будет делать запрос оператору по поводу пропуска телефонного трафика и информации о звонившем абоненте (вплоть до названия оператора связи, участвовавшего в осуществлении вызова). Если подмена номера подтвредится, оператора связи, допустившего такой звонок, могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

«Наши операторы не могут контролировать весь поступающий трафик, поэтому такие звонки проходят, — объяснил телеком-эксперт Эльдар Муртазин. — Более того, по закону оператор не может блокировать никакой номер: он может лишь разорвать договор со своим клиентом, если считает, что условия нарушены. Но даже в этом случае спамер способен отсудить свой номер».

В текущем виде инициатива может навредить и операторам, и абонентам, считает эксперт. Первых начнут штрафовать за то, что они не могут контролировать, а вторые получат возможность жаловаться на тех, кто им просто не нравится, или даже заказывать массовые жалобы, если речь идет о бизнесе.

Сервисы борьбы со спам-звонками существуют и сегодня на сайтах всех крупных операторов. В форму нужно ввести подозрительный номер, после чего компания должна его проверить и отправить абоненту отчёт.