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9 декабря 2021

Генпрокуратура готовит правовые нормы для ареста и конфискации криптовалюты

По мнению главы ведомства, хотя судебная практика чаще всего признает цифровые валюты имуществом, то есть предметом взятки, этого недостаточно для формирования единого и устойчивого правоприменения.

Генпрокуратура РФ работает над законами, регулирующими обращение криптовалют, заявил глава ведомства Игорь Краснов:

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации».

Какие конкретно изменения были разработаны, он не уточнил. По словам экспертов, есть несколько способов. Это может быть заморозка средств на регулируемых криптобиржах, перевод криптовалюты на счета финансовых госструктур или изъятие паролей от кошельков по решению суда.

Генпрокурор отметил, что судебная практика по уголовным делам, как правило, признает цифровые валюты имуществом, то есть предметом взятки, однако этого недостаточно для формирования единого и устойчивого правоприменения. «Этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — сказал он.

Напомним, в ноябре Генпрокуратура РФ подготовила законопроект о признании криптовалют и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса.

Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу в январе текущего года. Документ даёт определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. В ноябре Центробанк предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и установить порядок их налогообложения. В Минфине предлагают за нарушения налогового законодательства наказывать владельцев цифровых валют на срок до 3 лет.

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