Леонид Гозман: «Только адекватная юстиция может защитить от нарушения наших прав через технологии»

«По камерам меня задерживали три раза. Первый раз был по поводу «несогласованного» массового мероприятия. Тогда позвонил участковый и попросил прийти к нему «по мелкому делу». Я пришёл, а там меня ожидала целая группа офицеров. Сказали, что хотят показать некий ролик — и показали меня.

Я был изображён в одиночестве, нечётко, но это не помешало обвинению потом сказать, что я якобы участвовал в шествии размером в пять тысяч человек да ещё и лозунги скандировал.

Второй случай был, когда возвращался от друзей. У них, на другом конце Москвы, я вообще-то редко бываю. Прямо на выходе из подъезда меня остановил полицейский и спросил, какую квартиру я посетил. «Какое ваше дело?» — отреагировал я. Мне ответили, что искали меня опять по поводу митингов.

Наконец, третий случай свежий, связанный с уголовным делом в связи с тем, что я якобы несколько лет назад не уведомил наше государство о получении израильского гражданства (что неправда). В тот день я спускался в метро на «Фрунзенской» вместе со своим адвокатом Михаилом Бирюковым. Меня задержали прямо в подземке, но потом отпустили.

👉 Система распознавания лиц: что это и что делать, если меня обвиняют на основе неё?

Доказательность базы, процент совпадения и т.п. правоохранительные органы не интересует. В первом случае, например, моя защита запросила экспертизу: я или не я изображён на снимке. В экспертизе отказали, меня осудили на основании одних только результатов системы распознавания.

От камер я никак не защищаюсь. Мои отношения с властью таковы, что они всё про меня и так знают. Прятаться я не собираюсь.

👉 Мешают ли маски распознаванию лиц? Как не попасть «в базу»?

Что касается того, что технологии постоянно развиваются, то нужно понимать, что это соревнование брони и снаряда. И снаряд всегда идёт на шаг впереди. Перспективы у технологии распознавания самые «радужные». Совершенно очевидно, что она будет развиваться и однажды шапочки и маски перестанут защищать нас.

К сожалению, надо учиться жить в мире без приватности и анонимности. Стоит быть готовыми к тому, что о нас легко могут получить очень много информации.

👉Почему «Роскомсвобода» защищает право на приватность?

Остановить развитие технологий нельзя.

Защитить от злоупотреблений может только нормально действующая юстиция, при которой государство не имеет права использовать технологии для нарушения твоих прав.

Пока же таковой у нас нет, стоит помнить, что всё, что ты делаешь, может стать достоянием гласности. Сейчас это относится в первую очередь к публичным людям, но в конечном итоге коснется всех».

👉 «Мне нечего скрывать», или зачем защищать персональные данные?