Генпрокуратура: В 2022 году зарегистрировано 187 уголовных дел о «фейках об армии»

С момента введения в уголовное законодательство РФ статьи 207.3 за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах РФ, в том числе о задействованных в зоне так называемой «специальной военной операции» на территории Украины, в 2022 году было зарегистрировано 187 таких дел.

Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, добавив:

«Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек».

Эти данные совпадают с теми цифрами, которые озвучивал ранее глава международной «Агоры» Павел Чиков. По его словам, «без декабря было 180 дел в отношении 146 лиц». Юрист и правозащитник также отмечает:

«Мы идентифицировали 139 фигурантов. И знаем о 61 подсудимом».

Игорь Краснов также рассказал, что количество распространяемых в интернете фейков растёт, усиливаются информационные атаки на население.

«Мы отслеживаем и блокируем все спекулирующие на людских тревогах ресурсы, распространяющие недостоверную информацию. В 2022 году направили в Роскомнадзор свыше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях против 650 в 2021-м. На основании указанных требований Роскомнадзор только в 2022 году заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тыс. интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о СВО (таких материалов было 125 тыс.)», – поведал генпрокурор.

Примечательно, что в августе прошлого года ведомство заявляло о 138 тысячах интернет-ресурсов, подвергнутых военной цензуре. В свою очередь, «Роскомсвобода» в тот момент насчитала в реестре запрещённой информации более 5,3 тысяч сайтов и ссылок, что намного меньше заявленных Генпрокуратурой, но это можно объяснить тем, что большое количество претензий власти направляют российским сайтам (в том числе VK), которые предпочитают сразу же избавляться от подобного контента, поэтому львиная доля ссылок просто не доходят до реестра.

В конце прошлого года мы зафиксировали блокировку 9,3 тысяч ссылок и сайтов, в содержании которых увидели фейки и дискредитацию армии Генпрокуратура и некий «Неизвестный госорган», появившийся в ноябре (как раз когда из реестра исчезли решения ГП). К сожалению, действия российских надзорных органов становятся всё менее прозрачными, поэтому не всегда возможно сопоставить те или иные показатели, а также проверить законность действий того или иного госведомства.