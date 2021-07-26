Рунет про массовую блокировку оппозиционных сайтов: «Вернулись глушилки»

Темой дня сегодня стала блокировка Генеральной прокуратурой сорока девяти сайтов, которые связаны с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Russia’s state internet watchdog on Monday blocked 49 websites linked to jailed Kremlin critic Alexei Navalny, including his personal websitehttps://t.co/PG2JTBTlyt — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 26, 2021

Сайт Алексея Навального заблокирован по требованию Генпрокуратуры. VPN все нужнее. — Plushev (@plushev) July 26, 2021

Доступ ограничен как непосредственно ко всему сайту navalny.com, так и к многочисленным штабам политика, которые были объявлены экстремистскими организациями в июне текущего года.

При входе на сайт говорится, что он заблокировал по федеральному закону №149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ограничение доступа коснулось штабов из городов: Краснодар, Пенза, Нижний Новгород, Уфа, Калининград, Архангельск, Новосибирск, Москва, Ижевск, Барнаул, Псков, Владивосток, Тюмень, Воронеж, Тверь, Иркутск, Самара, Санкт-Петербург, Липецк, Хабаровск, Саратов, Мурманск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Казань, Омск, Ярославль, Курган, Томск, Чебоксары, Кемерово, Красноярск, Екатеринбург, Пермь.

Команда Навального ранее закрыла 39 штабов в российских городах. Многие из работавших там людей уехали из страны, некоторые экс-координаторы штабов стали фигурантами уголовных дел. Несколько соратников Навального, в том числе бывший глава его московского штаба Олег Степанов, пресс-секретарь Кира Ярмыш и юрист Любовь Соболь проходят обвиняемыми по "санитатному делу", возбужденному после митинга 23 января. Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

Генрокуратура также запретила сайты соратников Навального Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова, при это сам Волков отметил:

«Ночь длинных ножей! Все наши сайты, кроме «Умного голосования», собственно — потому что оно на аппспоте. Аппспот они теперь блокировать тоже умеют, но это для них труднее, поэтому, нет сомнения, приберегают это ближе к выборам. Скоро расскажем о том, как мы все это будем обходить».

Вместе со штабами заблокирован сайт ещё одной организации, признанной экстремистской — «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Кроме этого, отправлены в бан сайты «Свободу Навальному!», «Профсоюз Навального», «РосЯма» и «РосЖКХ».

В компании с ресусрами, связанными с оппозиционным политиком, оказались сайты «Альянса врачей» и «Альянса учителей». Первый был признан «иностранным агентом», но по второму такой информации нет. У «учителей» подтвердили блокировку и советуют своим пользователям прибегнуть к помощи VPN-сервисов.

Наш сайт https://t.co/rOKyVSRASI по-прежнему доступен через vpn. Подписывайтесь на Альянс учителей в Вк, Фб и Инстаграме. Мы всегда на связи по почте

[email protected] — Альянс учителей (@teachers_union_) July 26, 2021

В соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» генпрокурор или его заместители могут потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, на которых содержатся:

призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;

недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи;

информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России;

а также сведения, позволяющие получить доступ к вышеуказанным материалам.

Многие пользователи выражают недоумение проявлением столь массовой цензуры, особенно касаемо обоих «Альянсов». Одной из популярных тем снова стало использование средств обхода блокировок, которыми, как выясняется, пользуется уже большое количество россиян. Также мало у кого есть сомнения в политическом характере блокировки, о чём пользователи с иронией пишут в соцсетях.

Путин и единороссы настолько «не боятся» Навального, что решили заблокировать вообще всё, что так или иначе связано с оппозиционером: https://t.co/1rjKrYIuGD pic.twitter.com/76yXkBZ2XN — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) July 26, 2021

Сайт Навального заблокировали, а рожи у людей в овощном всё равно унылые. — Мöжем Öбнулить🏴‍☠️ (@antoxxatoxa) July 26, 2021

⚡️ Роскомнадзор завоевал золотую медаль Олимпийских игр по синхронной блокировке сайтов Навального с барьерами. — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) July 26, 2021

Не заметил блокировку сайтов Навального. Сначала подумал, что они криворукие, а потом вспомнил, что у меня стоит @RedShieldVPN_ru — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) July 26, 2021

Вот подробный ролик «Общества защиты интернета», в котором Сергей Бойко рассказывает, как начать пользоваться VPN и зачем он нужен: https://t.co/YllGBz05ew pic.twitter.com/h7w6YhKq3Y — Команда Навального (@teamnavalny) July 26, 2021

Последний материал на заблокированном сайте соратников Навального — об имуществе предполагаемой семьи Володина.https://t.co/rGSFiDnLfQ — The Bell (@ru_thebell) July 26, 2021

IT-специалист Владислав Здольников заявил о намерении бороться за сайт Навального, напомнив о неудачном опыте властей решить политические проблемы с помощью блокировок.

IT-специалист Здольников считает своим долгом сделать доступным обход блокировки сайтов Навального https://t.co/IRI22ydIec — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) July 26, 2021

В интервью «Эху Москвы» он сказал, что считает делом принципа сохранять доступность проектов самого Алексея, и он будет предпринимать для этого "некоторые действия". По словам Здольникова, решение Роскомнадзора было ожидаемым, и что следующим их шагом, скорее всего, будет блокировка сайта «умного голосования»:

«Это такой некий пробный шар, они смотрят на реакцию общества, но это было ожидаемо. <...> Есть несколько идей в техническом плане, что с этим можно делать, чтобы повысить доступность сайта в России, несмотря на блокировки. Я думаю, что мы приступим к этому в ближайший день. Прогнозировать, к сожалению, достаточно сложно, потому что это достаточно импровизированная борьба и достаточно сложная, но какие-то результаты все равно будут».

Экс-ведущий «Эха» Майкл Наки тоже полагает, что «умное голосование» «вскоре прикроют», а Леонид Волков советует скачивать приложение сервиса.

Политик, юрист Любовь Соболь считает незаконной и политически мотивированной блокировку сайтов политика Алексея Навального и его соратников. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Блокировка сайтов Алексея Навального, моего и Леонида Волкова абсолютно незаконна и является политически мотивированным действием Роскомнадзора и Генпрокуратуры».

Она отметила, что не получала никаких предупреждений от Роскомнадзора по поводу блокировки своего сайта. При этом Соболь обратила внимание, что данный ресурс уже не работает. «Этот сайт уже закрыт и фактически не действует, потому что был создан под выборы в Госдуму, а из-за единороссовского закона и признания ФБК экстремистской организацией я сейчас не могу вести предвыборную кампанию», — пояснила она.



По словам Любови Соболь, никаких незаконных или запрещенных к распространению на территории России материалов на ее сайте не было. «Там была только моя предвыборная программа, биография и мои политические взгляды», — уточнила она.



Что касается дальнейших планов, Соболь сообщила, что соратники Навального продолжат свою работу:

«Будем продолжать рассказывать правду. У нас остаются соцсети, YouTube-каналы, приложения и сайт «Умного голосования», который технически Роскомнадзор заблокировать не может».

«Если вам кто еще раз скажет, что в России есть законы — смейтесь ему в лицо и называйте лошадью», — пишет в своём Telegram исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

Сам Роскомнадзор объяснил блокировку «штабов» и ФБК решением Мосгорсуда о признании организаций экстремистскими, но об остальных сайтах внятного объяснения не дал.

Главред Republic Дмитрий Колезев подчеркнул тенденцию к усилению цензуры в Рунете и вспомнил о методах советского руководства в борьбе с информацией:

«Уже даже не важно, какой из многочисленных поводов для блокировки сайтов Навального использовала Генпрокуратура. За последние годы оснований в законодательстве создано множество. <...> Помню, школьником читал в учебниках про глушилки, которыми в СССР пытались перебить вещание иностранных «голосов» и думал — вот ведь идиотизм, а. Хорошо, что те времена закончились! Прошло 20 лет…»

Мы обсудили со специалистом «РосКомСвободы» по информационной безопасности Вадимом Лосевым массовую блокировку вышеупомянутых сайтов, затронув такой вопрос, как обход ограничений, снова ставший актуальным, а также возможное влияние на работу VPN-сервисов с помощью оборудования, установленного властями в рамках «суверенизации Рунета»:

«Начнут ли блокировать трафик ВПНов, мы не знаем. Вроде какое-то шевеление есть, может и начнут блокировать, но тогда общество быстро сориентируется и придумает решения, в том числе коммерческие. Недавний опыт Кубы и Узбекистана говорит о том, что в течение двух дней те, кому надо, находят работающие решения».

Опасение же, что власти начнут отслеживать всех, кто пользуется VPN, пока преждевременны, считает Лосев.

«Нужна очень мощная „отслеживалка“, у нас вроде нет такой, поэтому на сегодня это вряд ли, — рассуждает эксперт. — Да и что потом с отслеженными делать? Вот отследили, что я пользовался VPN в день выборов, что дальше? Моему провайдеру непонятно же, я участвовал в "умном голосовании" или на RuTracker ходил смотреть — не вышли ли новые „Смешарики“. Это только на компьютер мой надо смотреть, где я был, а массово такое не проверишь».

Напомним, на сайте OPENRUNET нами была составлена простая инструкция по быстрому обходу блокировок. Мы собрали как минимум три законных способа: