Генпрокуратура займётся блокировкой мошеннических сайтов

Минцифры собирается расширить сотрудничество с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о борьбе с фишинговыми сайтами, которые замаскированы под официальные порталы компаний. По словам источника, Минцифры хочет оперативно блокировать такие ресурсы до решения суда.

В июне Минцифры запустило свою информационную систему «Антифишинг», благодаря которой можно обнаружить тресурсы, которые маскируются под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. В министерстве сообщали, что система может отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены со скоростью до 1 млн адресов в час. Проблема в том, что с момента обнаружения до блокировки по итогу решения суда может пройти не один месяц, а до этого ресурс будет представлять угрозу, объяснил собеседник «Ъ», близкий к развитию проекта.



Согласно текущей версии федерального проекта «Информационная безопасность», который курирует Минцифры, к 2024 году время реагирования по блокировке фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов госорганов, должно составлять не более 8 часов.

В Минцифры изданию рассказали, что ведут совместную работу с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов в соответствии с 149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). При этом министерство уточнило, что также продолжается работа по усовершенствованию системы «Антифишинг». В Генпрокуратуре на запрос «Ъ» не ответили.



В Банке России отметили, что уже внедрили подобный механизм в свою работу. С 1 декабря 2021 г. ЦБ направляет информацию о подозрительных сайтах в Генпрокуратуру. Там проверяют законность и обоснованность аргументов и передают материалы в Роскомнадзор. Также прокуратура информирует правоохранителей для привлечения к ответственности владельца мошеннического сайта.