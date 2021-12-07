Генпрокуратура заблокировала французский почтовый сервис Mailo

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там французский почтовый сервис Mailo. Инициатором блокировки выступила Генеральная прокуратура РФ, которая имеет полномочия без суда ограничивать доступ к информации, где есть призывы к эстремизму, терроризму и массовым беспорядкам.

Почтовые же сервисы надзорное ведомство блокирует в основном в процессе борьбы с лжеминированиями. Возможно, с Mailo как раз похожая ситуация.

Сервис позиционирует себя как «100% европейской почтовой службой, которая гарантирует пользователям восстановление контроля над своими данными и сопровождает их в этичном и ответственном использовании Интернет».

У Mailo есть возможность создавать даже детские аккаунты, и обслуживание он предлагает как бесплатное, но с рекламой, так и платное.

Почта использует PGP-шифрование, с помощью которого сообщения может прочитать лишь тот, кому оно адресовано. Сервис обещает обеспечение максимальной безопасности ключей шифрования. «Пользователи, которые хотят использовать PGP без доверенной третьей стороны, должны установить почтовое программное обеспечение с криптографическими возможностями на каждое устройство, используемое для доступа к зашифрованной электронной почте», — сообщает Mailo.

«Ваши личные данные священны для нас: мы храним их на защищенных серверах во Франции, мы их не используем, мы не продаем, мы не читаем ваши сообщения», — говорится на сайте проекта.



В интервью французским СМИ соучредитель сервиса Паскаль Вуая (Pascal Voyat) высказывает довольно «евроцентричную» позицию, предлагая Mailo как альтернативу глобальным гигантам Google и Microsoft с их почтовыми службами. Вуая считает, что данные пользователей должны храниться на защищённых серверах во Франции и не подлежат ни продаже, ни какому бы то ни было использованию. «Мы должны стать абсолютной альтернативой в цифровой сфере, — уверен он. — По крайней мере, половина услуг в Европе должна быть европейской».



В 2020 году сервисом пользовались, по крайней мере, 600 тысяч юзеров. Он доступен на тринадцати языках, в том числе — русском.

В разделе «Конфиденциальность и устав Maio» сказано:

«Служба полностью размещена во Франции и строго соблюдает европейские и французские правила в отношении частной переписки и защиты данных. Данные пользователей конфиденциальны: ни один бэкдор не открыт для кого-либо, даже если органы власти запрашивают доступ вне определенных правовых рамок».

Пока сложно утверждать, обращались ли российские власти к Mailo и правовых процедур какого государства при этом придерживались, но судя по всему, никаких данных они от сервиса не получили.