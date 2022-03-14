Нужна юр.помощь?
Новости
14 March 2022

Генпрокуратура потребовала заблокировать TJ

Издание якобы распространяло недостоверную информацию о «военной спецоперации» на территории Украины.

Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», – приводит издание выдержку из письма.

Судя по данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, сайт уже недоступен в ряде городов у некоторых операторов связи:

 

«Роскомсвобода» считает это проявлением цензуры и давлением на СМИ. Мы призываем власти руководствоваться принципами права, а не конъюнктурными соображениями в ходе принятия подобных решений. Блокировка TJ — это очередная попытка выдавить из информационного поля независимую и отличающуюся от официальной точку зрения. Считаем подобные действия недопустимыми.

цензура 149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ СМИ 398-ФЗ Генпрокуратура TJ

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Музыкальная цензура. Большой обзор
Хроника цензуры: Instagram заблокирован, зарубежные компании уходят, на СМИ и медиа давят власти
«Эхо Москвы» и «Дождь»: первая ночь под блокировкой
Google подал иск против Роскомнадзора
Госорганы подстегивают интерес к акции протеста предупреждениями к ВК и TikTok
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности