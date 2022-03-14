Генпрокуратура потребовала заблокировать TJ

Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», – приводит издание выдержку из письма.

Судя по данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, сайт уже недоступен в ряде городов у некоторых операторов связи:

«Роскомсвобода» считает это проявлением цензуры и давлением на СМИ. Мы призываем власти руководствоваться принципами права, а не конъюнктурными соображениями в ходе принятия подобных решений. Блокировка TJ — это очередная попытка выдавить из информационного поля независимую и отличающуюся от официальной точку зрения. Считаем подобные действия недопустимыми.