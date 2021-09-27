Цензура «ВКонтакте» против театральной жизни Челябинска

Во второй половине сентября текущего года «ВКонтакте» начала блокировать страницы бывших координаторов штабов Алексея Навального в российских регионах.

На запрос TJ пресс-служба соцсети ответила, что действует на основании требования Генеральной прокуратуры: «Ранее мы уже получили два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки».

Блокировка осуществляется только на территории России, поскольку пользователи из других стран сообщают, что аккаунты оппозиционеров на месте. Та же самая картина, если воспользоваться VPN.

🤔 «ВКонтакте» без объяснения причин заблокировал аккаунты сторонников Навального. В том числе страницу умершей в 2019 году Эльвиры Дмитриевойhttps://t.co/9xMjn9vwYE — «Новая Газета» в Петербурге (@novayagazetaspb) September 21, 2021



По словам самих активистов, далеко не все из них писали на политические темы, а одной из тех, чья страница подверглась блокировке, — Эльвиры Дмитриевой, — уже два года как нет в живых.

По требованию Генпрокуратуры от 23.07.2021 № 27-31-2021/Ид8550-21, на которое ссылается соцсеть, Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов материалы, связанные, по мнению ведомства, с Навальным — например, YouTube-канал юриста Любови Соболь. Но в реестре аккаунты сторонников Навального отсутствуют.

На днях экс-сотрудница штаба Навального в Челябинске Мария Макарова обнаружила, что её аккаунт во «ВКонтакте» тоже недоступен для россиян. Основание — всё то же решение Генпрокуратуры № 27-31-2021/Ид8550-21.

С помощью VPN, а также друзей из-за рубежа она удостоверилась в неудалении своей страницы.

По её словам, аккаунтом в данной соцсети она очень редко пользовалась, и уж если что-то там писала, то лишь о значимых культурных событиях в Челябинске (премьеры спектаклей, выставки и другие ивенты подобного рода), поэтому она была очень удивлена ограничению доступа к своей странице.

Напомним, в январе текущего года по надуманным обвинениям она была помещена под административный арест, поскольку якобы «координировала действия протестующих» на несогласованных митингах. Одно из обвинений касалось акции 31 января, но абсурд ситуации в том, что в этот период она находилась под арестом в спецприёмнике, то есть в полной изоляции. Это не помешало впоследствии завести на неё уже уголовное дело «о перекрытии дорог», которым она могла руководить через мессенджеры (притом, что все средства связи у неё были изъяты). Но полиции оказалось и этого мало. ГУ МВД России по Челябинской области направило в суд иск о возмещении ущерба в размере 2,15 млн руб., причиненного ведомству несогласованными акциями протеста сторонников Навального 23 и 31 января. Иск предъявден пяти активистам, среди которых и Мария Макарова. В исковом заявлении говорится, что ГУ МВД России по Челябинской области был причинен ущерб в виде затрат на выплату сотрудникам денежной компенсации «за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени».

Мы связались с Марией и задали ей несколько вопросов, чтоб прояснить ситуацию с блокировкой.



РКС: Получали ли вы какие-то уведомления от ВК? Вас вообще хоть как-то об этом предупредили?



ММ: Да вообще никак. Ноль. Я удивилась, что не приходят лайки и вопросы по публикации про спектакли — зашла посмотреть, а там пустота. Думала это мой девайс глючит — попросила друга посмотреть — он прислал тот скрин с «Теле2» — тоже ему пустой отображает, и сториз с репостом записи ВК с 0 просмотров.



Написала экс-коллегам, с которыми мы со времён существования штаба [Навального] дружим (хоть и поразъехались все) — они и нашли новость на TJ, что у Русакова, Ворсина и ещё кого-то из координаторов блокировка страниц на территории РФ. И там так же всё, без уведомлений.



Сейчас «Сетевые свободы» собирают кейсы и будут подавать иск в ЕСПЧ. Я им на горячую линию [@NFP_Hotline] по этому поводу написала.



РКС: Напомните, по каким делам вы проходите и какой ваш правовой статус?



ММ: Подозреваемая по перекрытию в «дорожном деле» и одна из тех, с кого ГУ МВД взыскивает 2,2 млн «за компенсацию ущерба». По ущербу я — одна из соответчиков, следующее слушание — 5.10.2021.



РКС: Но обвинения в призыве к массовым беспорядка нет? (Генпрокуратура может выносить решения о блокировках по этим основаниям)



ММ: К беспорядкам — нет. Призыв на митинг 31-го они мне приписывают. А обыск по выходу после отбывания двух административок обосновали, что «находясь в спецприёмнике, продолжала координировать несанкционированное мероприятие посредством мессенджеров Телеграм, Вайбер и Вотсап» — это при том, что мой телефон был под замком, а я под камерами с приступом валялась и скорую ждала. Но раз эшник Носуленко сказал, что я координировала, то судья Черненко, которая же меня под аресты и отправляла, и знала прекрасно, что я в спецпприемнике, — всё равно одобрила такое обоснование обыска.



РКС: То есть блокировка вашего аккаунта происходит вообще по непонятным основаниям?



ММ: Да, ВК уже кому-то ответили, дескать «это не мы — это Генпрокуратура, у них про причины и спрашивайте».



РКС: Вы позиционируете свой ВК как площадку для привлечения челябинцев на какие-то театральные постановки, культурные ивенты, то есть — никакой политики?



ММ: Когда-то давно постила политику, но очень редко, а потом все политические посты удалила и в последний год вообще крайне редко там что-то постила — только про культурные мероприятия, потому что много знакомых там так и остались сидеть, и они сильно обижаются, когда об интересных спектаклях узнают уже только из моих постов-впечатлений.



Ну это не только для театров важно, я со времён штаба ещё единомышленников собирала — мы ходили и на спектакли, и на выставки, просмотры и обсуждения фильмов, лекции. В общем, на всякие мероприятия города. Я давно, ещё когда работала в Камерном театре, мечтала совместить активных людей и театры-музеи — показать, что культурная жизнь Челябинска есть, что она интересна, что это не та пытка в виде принудительных походов ещё в начальной школе, а что-то действительно интересное, и люди доверяли моему выбору. Страница «ВКонтакте» для меня была одним из каналов информирования о происходящем в городе, потому что, к сожалению, не все используют Facebook. Многие, особенно те, кому неинтересна политика, по-прежнему остались в ВК, несмотря на его потенциальную опасность.



Вот после поста в ФБ мне уже многие отписались, что купили билеты на рекомендованные мной спектакли — и меня это очень радует.

Правозащитники уже не раз сетовали на то, что Генеральная прокуратура в последнее время действует крайне непрозрачно, не отчитываясь за решения о блокировках ни переж кем. Случай с ВК-блокировками аккаунтов оппозиционеров в регионах демонстрирует непредсказуемость таких решений, обоснованность которых вызывает большие сомнения, тем более когда ограничение происходит не относительно каких-то конткретных «постов-нарушителей», а сразу всей страницы, вследсдвие чего граждане РФ перестают получать полезную для них информацию, как это произошло в случае с Марией Макаровой.

UPD.

Позднее Мария Макарова получила следующий ответ от «ВКонтакте»:

«Профиль действительно заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 23.07.2021 № 27-31-2021/Ид8550-21. За комментарием, что послужило основанием этого требования, Вам необходимо обратиться в государственный орган, который инициировал блокировку. Увы, стена не отображается как раз из-за этой территориальной блокировки».

Также Мария рассказала о намерении получить от Генпрокуратуры ответ на свой вопрос о блокировке.