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27 сентября 2021

Цензура «ВКонтакте» против театральной жизни Челябинска

Соцсеть по требованию Генпрокуратуры продолжает ограничивать доступ к аккаунтам бывших и действующих сторонников Навального — на днях цензуре подверглась страница экс-сотрудницы штаба в Челябинске Марии Макаровой, которую она использует как площадку для информирования жителей города о театральных и других культурных событиях.

Во второй половине сентября текущего года «ВКонтакте» начала блокировать страницы бывших координаторов штабов Алексея Навального в российских регионах.

На запрос TJ пресс-служба соцсети ответила, что действует на основании требования Генеральной прокуратуры: «Ранее мы уже получили два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки».

Блокировка осуществляется только на территории России, поскольку пользователи из других стран сообщают, что аккаунты оппозиционеров на месте. Та же самая картина, если воспользоваться VPN.

 


По словам самих активистов, далеко не все из них писали на политические темы, а одной из тех, чья страница подверглась блокировке, — Эльвиры Дмитриевой, — уже два года как нет в живых.

По требованию Генпрокуратуры от 23.07.2021 № 27-31-2021/Ид8550-21, на которое ссылается соцсеть, Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов материалы, связанные, по мнению ведомства, с Навальным — например, YouTube-канал юриста Любови Соболь. Но в реестре аккаунты сторонников Навального отсутствуют.

На днях экс-сотрудница штаба Навального в Челябинске Мария Макарова обнаружила, что её аккаунт во «ВКонтакте» тоже недоступен для россиян. Основание — всё то же решение Генпрокуратуры № 27-31-2021/Ид8550-21.

С помощью VPN, а также друзей из-за рубежа она удостоверилась в неудалении своей страницы.

 

 

По её словам, аккаунтом в данной соцсети она очень редко пользовалась, и уж если что-то там писала, то лишь о значимых культурных событиях в Челябинске (премьеры спектаклей, выставки и другие ивенты подобного рода), поэтому она была очень удивлена ограничению доступа к своей странице.

Напомним, в январе текущего года по надуманным обвинениям она была помещена под административный арест, поскольку якобы «координировала действия протестующих» на несогласованных митингах. Одно из обвинений касалось акции 31 января, но абсурд ситуации в том, что в этот период она находилась под арестом в спецприёмнике, то есть в полной изоляции. Это не помешало впоследствии завести на неё уже уголовное дело «о перекрытии дорог», которым она могла руководить через мессенджеры (притом, что все средства связи у неё были изъяты). Но полиции оказалось и этого мало. ГУ МВД России по Челябинской области направило в суд иск о возмещении ущерба в размере 2,15 млн руб., причиненного ведомству несогласованными акциями протеста сторонников Навального 23 и 31 января. Иск предъявден пяти активистам, среди которых и Мария Макарова. В исковом заявлении говорится, что ГУ МВД России по Челябинской области был причинен ущерб в виде затрат на выплату сотрудникам денежной компенсации «за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени».

 

Мы связались с Марией и задали ей несколько вопросов, чтоб прояснить ситуацию с блокировкой.

РКС: Получали ли вы какие-то уведомления от ВК? Вас вообще хоть как-то об этом предупредили?

ММ: Да вообще никак. Ноль. Я удивилась, что не приходят лайки и вопросы по публикации про спектакли — зашла посмотреть, а там пустота. Думала это мой девайс глючит — попросила друга посмотреть — он прислал тот скрин с «Теле2» — тоже ему пустой отображает, и сториз с репостом записи ВК с 0 просмотров.

Написала экс-коллегам, с которыми мы со времён существования штаба [Навального] дружим (хоть и поразъехались все) — они и нашли новость на TJ, что у Русакова, Ворсина и ещё кого-то из координаторов блокировка страниц на территории РФ. И там так же всё, без уведомлений.

Сейчас «Сетевые свободы» собирают кейсы и будут подавать иск в ЕСПЧ. Я им на горячую линию [@NFP_Hotline] по этому поводу написала.

РКС: Напомните, по каким делам вы проходите и какой ваш правовой статус?

ММ: Подозреваемая по перекрытию в «дорожном деле» и одна из тех, с кого ГУ МВД взыскивает 2,2 млн «за компенсацию ущерба». По ущербу я — одна  из соответчиков, следующее слушание — 5.10.2021.

РКС: Но обвинения в призыве к массовым беспорядка нет? (Генпрокуратура может выносить решения о блокировках по этим основаниям)

ММ: К беспорядкам — нет. Призыв на митинг 31-го они мне приписывают. А обыск по выходу после отбывания двух административок обосновали, что «находясь в спецприёмнике, продолжала координировать несанкционированное мероприятие посредством мессенджеров Телеграм, Вайбер и Вотсап» — это при том, что мой телефон был под замком, а я под камерами с приступом валялась и скорую ждала. Но раз эшник Носуленко сказал, что я координировала, то судья Черненко, которая же меня под аресты и отправляла, и знала прекрасно, что я в спецпприемнике, — всё равно одобрила такое обоснование обыска.

РКС: То есть блокировка вашего аккаунта происходит вообще по непонятным основаниям?

ММ: Да, ВК уже кому-то ответили, дескать «это не мы — это Генпрокуратура, у них про причины и спрашивайте».

РКС: Вы позиционируете свой ВК как площадку для привлечения челябинцев на какие-то театральные постановки, культурные ивенты, то есть — никакой политики?

ММ: Когда-то давно постила политику, но очень редко, а потом все политические посты удалила и в последний год вообще крайне редко там что-то постила — только про культурные мероприятия, потому что много знакомых там так и остались сидеть, и они сильно обижаются, когда об интересных спектаклях узнают уже только из моих постов-впечатлений.

Ну это не только для театров важно, я со времён штаба ещё единомышленников собирала — мы ходили и на спектакли, и на выставки, просмотры и обсуждения фильмов, лекции. В общем, на всякие мероприятия города. Я давно, ещё когда работала в Камерном театре, мечтала совместить активных людей и театры-музеи — показать, что культурная жизнь Челябинска есть, что она интересна, что это не та пытка в виде принудительных походов ещё в начальной школе, а что-то действительно интересное, и люди доверяли моему выбору. Страница «ВКонтакте» для меня была одним из каналов информирования о происходящем в городе, потому что, к сожалению, не все используют Facebook. Многие, особенно те, кому неинтересна политика, по-прежнему остались в ВК, несмотря на его потенциальную опасность.

Вот после поста в ФБ мне уже многие отписались, что купили билеты на рекомендованные мной спектакли — и меня это очень радует.

 

Правозащитники уже не раз сетовали на то, что Генеральная прокуратура в последнее время действует крайне непрозрачно, не отчитываясь за решения о блокировках ни переж кем. Случай с ВК-блокировками аккаунтов оппозиционеров в регионах демонстрирует непредсказуемость таких решений, обоснованность которых вызывает большие сомнения, тем более когда ограничение происходит не относительно каких-то конткретных «постов-нарушителей», а сразу всей страницы, вследсдвие чего граждане РФ перестают получать полезную для них информацию, как это произошло в случае с Марией Макаровой.

 

UPD.

Позднее Мария Макарова получила следующий ответ от «ВКонтакте»:

«Профиль действительно заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 23.07.2021 № 27-31-2021/Ид8550-21. За комментарием, что послужило основанием этого требования, Вам необходимо обратиться в государственный орган, который инициировал блокировку. Увы, стена не отображается как раз из-за этой территориальной блокировки».

 

Также Мария рассказала о намерении получить от Генпрокуратуры ответ на свой вопрос о блокировке.

 

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