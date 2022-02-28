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28 February 2022

Генпрокуратура заблокировала сайты «Настоящего времени» и Дмитрия Гордона

В компании с ними — «Украинская правда», «Корреспондент.Net», «УНИАН» и ресурс, на котором выкладывают информацию о потерях в российской армии; также под блок попала ссылка на статью The New Times.

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили, что Генеральная прокуратура РФ полностью заблокировала три крупных украинских новостных сайта — «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона. Также в реестре сайт «Настоящего времени». Кроме этого под блокировкой оказалась ссылка на украинский«Интерфакс» и полностью заблокирован портал, на котором выкладывают данные о потерях российской армии:

Судя по всему, таким образом надзорное ведомство претворяет в жизнь свою угрозу о блокировке «фейков о проведении специальной операции России». Об этом оно сообщило несколько дней назад, отметив также, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 КоАП в виде административного штрафа.

Кроме этого, были заблокированы статьи «Пятый день войны России против Украины» («Крым.Реалии») и «МВД Украины сообщило о жертвах» (The New Times).

В этом же списке крупный новостной портал «УНИАН», сайты «Главред» и PrayForUkraine. Тем же решением в реестр внесены ещё шесть ссылок с новостями о военных действиях на украинской территории.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ Украина 398-ФЗ Генпрокуратура война Украинская правда Дмитрий Гордон

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