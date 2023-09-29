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29 September 2023

Систему мониторинга интернет-ресурсов доработают за 43 миллиона рублей

Система предназначена для осуществления мониторинга СМИ и массовых коммуникаций по части соблюдения законодательства в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций и норм о персональных данных.

Федеральной государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») разместило на сайте госзакупок тендер на «Выполнение работ по доработке и миграции системы мониторинга Интернет-ресурсов (ИС МИР) в обновленную инфраструктуру ФГУП „ГРЧЦ“».

Внимание на закупку обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

Как следует из технического задания, система предназначена для осуществления мониторинга средств массовой информации и массовых коммуникаций (– СМИ, СМК), информационно-телекоммуникационных сетей и информационного пространства в части соблюдения законодательства в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций, а также законодательства о персональных данных.

Система имеет в своем составе следующие подсистемы:

  1. Информационная система мониторинга информационных ресурсов (ИС МИР-1);
  2. Автоматизированная система мониторинга социальных сетей (АС МАСМ);
  3. Автоматизированная система «Чистый интернет» (АС ЧИ);
  4. Автоматизированное рабочее место Эксперта (АРМ Эксперта);
  5. Автоматизированная система «Кабинет оперативного взаимодействия» (АС КОВ);
  6. Единый модуль анализа (ЕМА);
  7. Информационная система выявления признаков нарушений законодательства Российской Федерации в изображениях и видеоматериалах с использованием технологий искусственного интеллекта (ИС ОКУЛУС);
  8. Автоматизированная система мониторинга средств массовых коммуникаций (АС МСМК).

Объектами автоматизации являются процессы мониторинга СМИ, СМК, информационно-телекоммуникационных сетей и информационного пространства в части соблюдения законодательства Российской Федерации.

ИС МИР-1 предназначена для осуществления автоматизированного мониторинга информационных ресурсов и выявлении информации, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено.

АС МАСМ предназначена для поиска в режиме реального времени случаев размещения запрещенной информации, распространение которой регулируется федеральным законом от 28.12.2013 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», в социальных сетях «ВКонтакте», «LiveJournal», «YouTube», «Одноклассники», «Мой Мир», «Ответы@mail.ru», «Likee», «Dzen», «Yappy» и каналы мессенджера «Telegram».

АС ЧИ предназначена для выявления в сети «Интернет» и социальных сетях страниц, которые потенциально могут содержать информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации, путем загрузки поисковых запросов в интерфейс поисковой системы.

АРМ Эксперта предназначено для автоматизации процесса проведения экспертизы информационной продукции, а также позволяет автоматизировать рутинные операции, выполняемые сотрудниками Заказчика, связанные с изготовлением экспресс- и полных экспертиз по нарушениям в СМИ, в том числе экспертиз по направлению «Детская порнография» и «Суицидальный контент».

АС КОВ предназначена для автоматизации и упорядочивания оперативного взаимодействия федеральных служб и агентств, а также федеральных министерств, подведомственных им агентств, служб, надзоров (Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Роскомнадзор, ФГУП «ГРЧЦ» и т.д.) методом обмена текстовыми сообщениями через сеть Интернет.

ЕМА предназначен для повышения скорости выявления запрещенной информации в сети Интернет.

ИС ОКУЛУС предназначена для обеспечения автоматизированного выявления признаков нарушений законодательства Российской Федерации в изображениях и видеоматериалах, размещенных в сети Интернет, в том числе в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также классификации и идентификации различных объектов, прямо или косвенно способствующих выявлению признаков нарушения законодательства Российской Федерации в изображениях и видеоматериалах, в том числе, но не ограничиваясь, в тексте, символике, «водяных знаках», сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений и т.п. посредством компьютерного зрения.

АС МСМК предназначена для сбора материалов с сайтов СМИ из сети Интернет, их анализа на предмет наличия подозрений на нарушения, а также автоматизации процессов просмотра найденных подозрений, регистрации нарушений, учета принятых мер и автоматизированного формирования отчетности.

Начальная цена закупки — 43 673 781,07 рублей.

Окончание подачи заявок 10.10.2023 г., дата подведения итогов — 12.10.2023 г.

соцсети 149-ФЗ 152-ФЗ персональные данные госзакупки 398-ФЗ мониторинг ФГУП ГРЧЦ 126-ФЗ

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