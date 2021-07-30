Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net

«Пошёл с детьми поплавать перед обедом - и вот тебе новость. Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всём том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах. Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», — написал Осечкин.
«Это история про то, как спецслужбы надавили на судей и заблокировали самый популярный в Сети Интернет-ресурс правозащитного проекта, который с июля 2011 года разоблачал пытки и коррупцию в ФСИН, МВД и ФСБ. Мы держались 10 лет», — заявил Осечкин.
В мае Осечкин сообщал, что Gulagu.net прекращает работу в России из-за рисков для сотрудников и переезжает в Европу. В 2015 году сам Осечкин покинул Россию после того, как на него завели дело о мошенничестве.
Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН. Основан в 2011 году.
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