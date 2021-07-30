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30 июля 2021

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net

Команда проекта считает блокировку незаконной и политически обусловленной.
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net. Ведомство направило письмо о блокировке по требованию ФСИН и ФСБ основателю проекта Владимиру Осечкину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
 
«Пошёл с детьми поплавать перед обедом - и вот тебе новость. Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всём том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах. Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», — написал Осечкин.
 
По словам правозащитника, ещё с 2017 года руководство ФСИН пыталось закрыть проект. В 2019 году были возбуждены дела, затем пошло судебное разбирательство, в результате которого Мосгорсуд постановил заблокировать Gulagu.net.
 
«Это история про то, как спецслужбы надавили на судей и заблокировали самый популярный в Сети Интернет-ресурс правозащитного проекта, который с июля 2011 года разоблачал пытки и коррупцию в ФСИН, МВД и ФСБ. Мы держались 10 лет», — заявил Осечкин.
 
Решение суда сайта он считает «незаконным, несправедливым и политическим, заказным». Команда проекта намерена пожаловаться в ЕСПЧ. Копия Gulagu.net сейчас доступна по адресу https://gulagu-net.ru.
 

В мае Осечкин сообщал, что Gulagu.net прекращает работу в России из-за рисков для сотрудников и переезжает в Европу. В 2015 году сам Осечкин покинул Россию после того, как на него завели дело о мошенничестве. 

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН. Основан в 2011 году.

цензура 149-ФЗ Роскомнадзор ФСИН суд Gulagu.net

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