Суд в Санкт-Петербурге победил ещё пять опасных мультиков

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга просмотрел мультфильмы с элементами каннибализма, расчлененкой и обнаженкой, рассматривая иск прокурора о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



По требованию прокуратуры в итоге были заблокированы:

«Ад Данте: Анимированный эпос» (ссылка выложена на YouTube),

«Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир» (контент находится на Rutube),

«Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», снятый по мотивам Mortal Kombat (выложен на портале "Мультфильм онлайн"),

«Космос: Территория смерти» (ссылка ведёт на одно из зеркал "ЛордФильма"),

Happy tree friеnds (или «Счастливые лесные друзья», ссылки также на зеркале "ЛордФильма" и "ВсеСерииПодряд").

Наиболее известный из них, конечно, Happy Tree Friends.

Суд в Петербурге запретил распространять мультфильм Happy tree friends — потому что он демонстрирует насилие над животными и «противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России». Вместе с ним под запрет попали еще 4 мультфильмаhttps://t.co/KTAyBtYtgh pic.twitter.com/cxUaeqtVxr — It`s My Media (@itsmy_media) July 7, 2021

Этот флэш-сериал является своего рода «ветераном среди запрещённых», поскольку ещё в 2008 году он вызвал претензии Россвязьохранкультуры, и «Телеканал 2x2» вынужден был прекратить его трансляцию. Позже из данного ведомства появился Роскомнадзор.

«Просмотром мультсериала «Счастливые лесные друзья» установлено, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал включает несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3-х минут, мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» — «в мультфильме превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма, подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет, в русском переводе присутствует нецензурная брань и жаргонизмы. Просмотр мультфильма может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению».



«Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир» — «кадры включают в себя ни с чем несравнимые по жестокости сцены: нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей, проливаются реки крови, до финальной сцены фильма в нем витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности. Просмотр несовершеннолетними этого фильма может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формированию у них фобических реакций».



«Ад Данте: Анимированный эпос» — «умеренно демонстрируются кровопролитие, убитые воины и порхающие над ними хищные птицы, обнаженные тела с гипертрофированными формами, эротические сцены».



«Космос: Территория смерти» — «мультфильм изобилует сценами кровопролития, насильственной гибели людей, расчленения, применения оружия. Финал мультфильма крайне пессимистичен, включает сцены гибели всего экипажа и возможный переход монстров на причаливающий космический корабль. Сцены убийства, расчленения человеческих тел косвенно повышают уровень рисков девиантного поведения ребенка под их влиянием».

Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по указанным выше ссылкам.